Tensión con Jabari Parker a la espera de Peñarroya: "Tengo que preocuparme por mi futuro"

Jabari Parker puso punto final a su etapa en el Barça el pasado verano. Club y jugador alcanzaron un acuerdo para la rescisión de su contrato tras dos temporadas defendiendo la camiseta azulgrana. Posteriormente, el alero estadounidense firmó por el Partizán de Belgrado por dos cursos por un montante total de cinco millones de euros.

Sin embargo, por el momento, la aventura no está yendo como se esperaba. Todavía con la tensión generada por la salida de Zeljko Obradovic, el Partizán de Belgrado volvió a caer en competición europea, con una dura derrota en casa contra la Virtus Bolonia. Situados en la decimoséptima posición en Euroliga, Jabari Parker se quedó sin disputar ni un solo minuto en el tropiezo contar los italianos.

Jabari Parker, en el partido de Euroliga entre Partizán y París Basketball / Euroleague

Preguntado por su futuro, el jugador estadounidense señaló que "lo primero de todo es jugar". "Ya conocen mis capacidades. Sabéis que soy uno de los mejores jugadores de Europa, y ese es al nivel al que quiero estar. Si es aquí, si es en otro lugar, tengo que preocuparme por mi futuro. Como dije antes, soy un profesional y tengo que presentarme a trabajar mañana independientemente de la situación", apuntó.

Parker aseguró que desconocía por completo la decisión de Mirko Ocokoljic, técnico interino, de dejarle sin minutos en el partido contra la Virtus Bolonia. "No. Fue simplemente su decisión y punto", apostilló en declaraciones a 'Meridian Sport'. Además, se mostró sorprendido de que lo entrevistaran a él en lugar de a otros compañeros.

Jabari Parker está viviendo un momento complicado con la camiseta del Partizan / EUROLEAGUE

"Lo que me preocupa es que me estén entrevistando. ¿Por qué soy tan importante? ¿Saben a qué me refiero? No tuve nada que ver con la derrota de esta noche. Solo puedo animar a mis compañeros. No jugué, así que, ahora mismo, no deberíais centraros en mí, sino en los chicos que estaban en el campo, y quiero apoyarlos", señaló.

Por último, se pronunció sobre la posible llegada de Joan Peñarroya al Partizán, técnico con el que coincidió en el Barça. Al ser preguntado sobre si esto influiría en su rol dentro del equipo, Parker se mostró cauto: "No lo sé. Sí, no estoy seguro. Probablemente, tenga su propia filosofía". "No es como si estuviéramos en el mismo equipo hace un par de días, así que tendrá sus propias ideas y tendrá que mantenerlas y llevarlas a cabo", agregó.