Tensión en Belgrado: Pitos contra los jugadores de Partizán por Obradovic... y Jabari Parker en el punto de mira

El Partizán de Belgrado no pasa por su mejor momento. A pesar de la victoria cosechada este jueves ante el Bayern de Múnich (92-85), el club serbio está viviendo unos días complicados, marcados por la renuncia de Zeljko Obradovic. El técnico, más allá de ser el más laureado de la historia de la Euroliga, es un auténtico emblema entre los aficionados del Partizán. Solo hay que ver cómo recibieron a sus jugadores en el primer partido post Zeljko.

Uno de los hombres más abucheados fue Jabari Parker. El ex del Barça llegó a la entidad serbia el pasado verano, tras abandonar la disciplina azulgrana. El Partizán le firmó un contrato histórico en términos económicos, convirtiéndole en el jugador mejor pagado de su historia. Sin embargo, los primeros meses de Jabari no están siendo nada fáciles para el estadounidense.

Tras el triunfo ante el Bayern, Jabari se pronunció respecto a la actitud de los aficionados del Partizán: "Nunca me había encontrado en una situación así en mi carrera. Pero ¿qué es más importante? ¿Centrarme en esto o ganar? La temporada tiene que continuar. El entrenador se ha ido, pero ¿qué hacemos? ¿Deberíamos dejar de jugar? Esta es nuestra pasión, este es nuestro trabajo", comentó.

Jabari también reveló que no habló con Obradovic después de su renuncia y que él es la principal razón por la que se unió al Partizan: "No hablamos (con Obradovic), nadie lo hizo. O sea, no puedo hablar por todos, pero sé que yo no lo hice. Estaba pasando por algo, hizo lo que le convenía, pero seguimos intentándolo por él y por representar a este club. Él es la razón por la que me uní al Partizan, ¿entiendes? Y luego verlo irse... No sé qué pasó, pero se fue. Seguiremos intentando representar a nuestro club", concluyó.

La próxima semana, el Partizan recibirá al Estrella Roja en el primer derbi de Belgrado de la temporada. Ahora mismo las dinámicas de ambos son prácticamente opuestas, con los de Sasa Obradovic viviendo un momento muy dulce, al contrario que su eterno rival. Parker dejó claro que dentro del vestuario son conscientes de la importancia del partido de la próxima semana: "Sé que es un partido importante, que va a ser intenso, pero tenemos que hacer lo que hicimos hoy, y eso es lo que estamos logrando".