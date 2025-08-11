Suscripción

Tayra Eke se incorpora al Unicaja Mijas

La jugadora, internacional en categorías inferiores con la selección española, ha disputado el último curso en las filas de los Washington Huskies de la NCAA estadounidense

Tayra Eke, nuevo fichaje del Unicaja Mijas.

Tayra Eke, nuevo fichaje del Unicaja Mijas. / NCAA

Nuevo fichaje para el juego interior del Unicaja Mijas. El club de Los Guindos ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la pívot Tayra Eke (1,91 metros, 21 años) de cara a la próxima temporada para reforzar la pintura de las malagueñas.

La jugadora, nacida en Madrid, se formó en la cantera de Movistar Estudiantes, desde donde puso rumbo a la NCAA estadounidense. Allí formó parte de Long Island University Sharks (2021-22), Eastern Michigan Eagles (2022-24) y los Washington Huskies, con quienes disputó la última temporada, firmando 4,6 puntos, 4,3 rebotes y un tapón por partido en apenas 16 minutos de juego. Ahora será, por tanto, su primera experiencia en Liga Femenina Challenge.

Otro aspecto a destacar es que Tayra Eke ha sido internacional en las categorías inferiores de la selección española, disputando el Torneo Europeo Challengers sub-18 en 2021, promediando 5,4 puntos y 6,6 rebotes, celebrado en Heraklion (Grecia).

Con su incorporación va tomando forma la plantilla del Unicaja Mijas 2025-26, siendo el tercer fichaje tras la base Estel Puiggros y la ala-pívot María Roters.

