Tavares, motivado antes del clásico: "Es un partido de los que te gusta jugar"

Real Madrid y Barça se verán las caras en el segundo clásico de lo que va de 2026. En el último enfrentamiento entre ambos, celebrado el pasado 4 de enero en el Movistar Arena, los de Xavi Pascual se llevaron el gato al agua, cortando así una sangrante racha de nueve triunfos blancos en los clásicos.

A pesar de que el último precedente entre equipos se lo llevó el Barça, el choque de la primera vuelta se lo apuntó el Real Madrid (92-101), el pasado 7 de noviembre, en el Palau Blaugrana. Aquel fue el último partido europeo que dirigió Joan Peñarroya en su fallido paso por el banquillo azulgrana.

En la previa del choque de este viernes, Edy Tavares explicó sus impresiones. El gigante caboverdiano aseguró que ve al Madrid en un buen momento, y que lo van a dar todo para sumar el triunfo: "El equipo está bien. Nuestro objetivo es intentar ganar todos los partidos posibles para estar arriba", comentó.

Hernangómez le ganó la partida a Tavares en el último Clásico de Liga Endesa / ACB

El pívot africano también destacó la tremenda igualdad que hay en la Euroliga, y es que el resultado del encuentro puede ser un indicador importante del futuro inmediato de ambos equipos: "Hay que ganar porque la Euroliga está muy igualada. Estamos concentrados y con mucha determinación para apretar en todos los partidos, poder ganar y competir hasta final de la temporada. Tenemos otro clásico en casa y eso no es muy común, pero para los aficionados del baloncesto es un partido que gusta ver, y a nosotros jugar. Vamos a dar el máximo para intentar ganar y hacerles felices”. Con una victoria blanca, el Madrid igualaría el balance europeo del Barça (con el average ganado), mientras que un triunfo visitante supondría que los culés pondrían tierra de por medio en la clasificación.

Un nuevo Tavares-Willy

El clásico nos dejará una nueva edición del duelo entre Edy Tavares y Willy Hernangómez. El pívot azulgrana le ganó la partida en el último partido de ACB, e intentará repetir, esta vez en Euroliga. Sin embargo, en esta ocasión Xavi Pascual recuperará a Jan Vesely, que se ausentó en el último clásico, así como también Darío Brizuela. El técnico de Gavá únicamente tendrá las bajas de Clyburn y Juan Núñez, mientras que Scariolo tendrá a toda la plantilla a su disposición.El Real Madrid acabará la semana con un nuevo duelo directo, en este caso de Liga Endesa. Los blancos recibirán, de nuevo en el Movistar Arena, al Valencia Basket de Pedro Martínez (domingo, 19h).