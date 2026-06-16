Tavares se 'mofa' de España tras empatar contra su Cabo Verde: "¿Dónde están los 8-0?"

El empate de España ante Cabo Verde en el primer partido del Mundial dio mucho que hablar en redes sociales. Un resultado que nadie esperaba, debido a la gran diferencia que existe entre ambas selecciones. Sin embargo, el combinado africano realizó un gran partido defensivo y aprovechó el mal día general de los jugadores españoles, incapaces de modificar el 0-0 inicial.

Edy Tavares, uno de los deportistas caboverdianos más conocidos en España, se pronunció en redes sociales, acordándose de aquellos aficionados españoles que daban por hecha una increíble goleada de su selección. "No sé dónde están los 8-0. Pero prefiero 0-0 porque os quiero mucho", comentó el jugador del Real Madrid, sin querer entrar en mucha polémica.

El pívot del conjunto blanco sigue el proceso de recuperación de su lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda, un problema que lo apartó durante el tramo más decisivo de la temporada. Su ausencia en la Final Four de la Euroliga y en los playoffs de Liga Endesa fue muy dura para el equipo de Scariolo, que ha cerrado una temporada sin títulos.

Otro deportista conocido en España, y referente en Cabo Verde, es el futbolista Bebé. Hace unos días, él también avisó sobre los peligros de su selección "La gente puede pensar que Cabo Verde es un país pequeño y que España va a ganar seguro, pero el fútbol siempre te puede sorprender. Si España no está en su mejor día y concede facilidades, le podemos complicar mucho las cosas", advirtió.

Mundial 2026: España - Cabo Verde, en imágenes. / Lavandeira jr / EFE

Una predicción que se cumplió al pie de la letra. España estuvo errática, lenta y fue predecible durante todo el encuentro. Tras el empate entre Arabia Saudí y Uruguay, el grupo H se decidirá en dos partidos. Ahora mismo, los cuatro equipos cuentan con un punto, y la selección de De la Fuente está obligada a ganar a Arabia Saudí si no quiere complicarse más la vida.

Por el otro lado, Cabo Verde soñará con rascar algún punto ante la selección de Uruguay, que también necesitará los tres puntos. El duelo entre España y los charrúas gana todavía más importancia después de los severos pinchazos de ambos (sobre todo España) en la primera jornada. El Mundial no escatima en sorpresas y esto acaba de empezar.