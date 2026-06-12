Tavares ya tiene fecha de retorno...¡con Cabo Verde!

El pívot del Real Madrid, Walter Eddy Tavares, ha sido el gran añorado en el Madrid en las últimas semanas después que el equipo consumara un ‘fiasco’ de dimension descomunal quedando fuera de los play-offs en los cuartos de final en la Liga Endesa y también sin opción a ayudar al equipo en la Final Four.

La lesión en la rodilla del pívot que lo ha tenido en el 'dique seco' durante tanto tiempo, progresa muy adecuadamente por lo que el jugador ya ha dado el “sí” a participar en las Ventanas FIBA clasificatorias para el Mundial 2027 de Qatar y forma parte de la composición final de la selección de Cabo Verde, que celebra su inclusión el equipo e impulsar a los ‘Tiburones Azules’ a la segunda fase que les acerque al billete mundialista.

El pívot blanco cayó lesionado el pasado 29 de abril en el primer partido del playoff de la Euroliga ante Hapoel Tel Aviv y ya no se le ha vuelto a ver vestido de blanco. Sin duda, el gran añorado por Sergio Scariolo que no ha encontrado un recambio fiable a pesar de los fichajes realizados.

El pívot quiere liderar a su selección de cara a conseguir la plaza para el Mundial 2027 de Qatar / FIBA

En la lista de Cabo Verde

A punto de salir de su lesión en el ligamento lateral interno de la rodilla tiene pensado incorporarse con Cabo Verde en la doble cita para este verano que se celebrará del 2 a 5 de julio mientras la segunda lo hará del 27 y 30 de agosto próximo.

Cabo Verde está muy cerca de asegurarse su pase a la siguiente ronda (2-1), lo que le permitiría avanzar al Grupo E para disputar seis partidos antes de Qatar. Su regreso supone un gran impulso para la selección nacional, que busca consolidar su posición y asegurar su plaza para el torneo mundial del próximo verano.

La ausencia de Tavares ha hecho mucho daño al Madrid que se ha quedado sin sumar un solo título esta temporada / euroleague

Para el Madrid, deben interpretarlo para que el jugador vaya recuperando el ritmo de competición después de tantas semanas parado y pueda arrancar la próxima temporada en plenas condiciones físicas y quizá con cambios también en el juego interior.