El Tavares más exprimido llegará al Palau tras un nuevo récord

El Real Madrid de Sergio Scariolo visitará el Palau Blaugrana este próximo viernes (20:30 h), y lo hará con la mejor versión de una de sus referencias: Edy Tavares. Tras un comienzo de temporada algo deslucido, el caboverdiano atraviesa un gran momento individual. Encadena cuatro partidos consecutivos mostrando un nivel muy alto y está siendo clave en el buen hacer de los blancos.

Su récord personal de tapones en ACB

El partido del pasado domingo ante Casademont Zaragoza (83-95), más allá de ser noticia por significar la primera victoria a domicilio del Real Madrid en lo que va de curso, sirvió para que Tavares consiguiera establecer un nuevo tope estadístico.

El gigante blanco colocó hasta ocho tapones a los jugadores del conjunto maño. Esta cifra es la más alta en su dilatada trayectoria en la ACB. Además, contribuyó al triunfo madridista con 16 puntos y cuatro rebotes, siendo, de largo, el jugador más valorado de su equipo con un total de 27 créditos.

Cabe recordar que Tavares, con 697 'gorros' es el segundo máximo taponador de la historia de la liga, solo por detrás de Fran Vázquez, con 738. Todo apunta a que es una cuestión de tiempo que le arrebate la primera posición.

Acumulando muchos minutos de juego

Si bien es cierto que las prestaciones de Tavares están incrementando en los últimos compromisos, también hay que tener en cuenta que está contando con más minutos de lo normal a estas alturas de la temporada. Todo esto es la consecuencia de la situación que vive el Madrid con su juego interior.

Para dar descanso al caboverdiano, Scariolo tiene a Usman Garuba, que es un perfil de pívot 'bajito' (203 centímetros). Tras la salida de Bruno Fernando rumbo al Partizán, han incorporado al ucraniano Alex Len, que aún no se ha vestido de corto.

El joven Izan Almansa completa el juego interior, pero todavía está 'verde' para la exigencia que requiere combinar partidos de Euroliga y ACB. Además, otro de los fichajes, Chuma Okeke, está en el dique seco por un esguince en el tobillo izquierdo. Queda claro que un resfriado de Tavares haría saltar las alarmas en el Movistar Arena.