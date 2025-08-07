El taronja Miguel Sousa brilla con 8 puntos y ¡12 rebotes! con Portugal
Los jugadores del Valencia Basket Guillem Tazo y Roger Villarejo (España) y Noyan Tolan (Turquía) empiezan también este viernes su participación en el Europeo
Jorge Valero
El Valencia Basket estará representado por cuatro jugadores en tres selecciones distintas en el EuroBasket U16M. La primera división tendrá lugar del 8 al 16 de agosto en Tiblisi, Georgia. Con la selección española irán Guillem Tazo y Roger Villarejo y con Turquía estará Noyan Tolan.
En la división B, que es del 7 al 16 de agosto en Skopje, Macedonia del Norte, está Miguel Sousa con Portugal, mientras que Zeteny Kurfis iba a ir con Rumanía, pero finalmente no podrá hacerlo por lesión. Se podrá seguir en directo en el canal de YouTube de FIBA.
La selección española está integrada en el grupo C con Georgia, Alemania y Serbia y Turquía se encuentra en el grupo A junto a Estonia, Israel y Lituania. El debut de España será el viernes 8 a las 16:30h ante el anfitrión y el de Turquía a las 14:00h ante Israel.
La fase de grupos continuará el sábado, cuando España se medirá a Alemania a las 19:00h y Turquía a Lituania a las 16:30h. Esta fase finalizará el domingo con partido de la selección española ante Serbia a las 16:30h y con el duelo de la selección turca ante Estonia a las 14:00h. Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link.
Sousa brilla en su estreno con Portugal
Por su parte, Portugal participa en la división B del campeonato europeo, integrada en el grupo A con Suecia, Gran Bretaña, Montenegro y Austria. Este jueves ha debutado ante Montenegro y lo ha hecho con derrota pero con un gran partido de Miguel Sousa.
El taronja (2,03 m.), que jugó de inicio, estuvo más de 31 minutos en pista, en los que anotó 8 puntos, capturó 12 rebotes y dio 4 asistencias, para un total de 22 créditos de valoración, siendo el mejor del partido.
Sousa volverá a jugar el viernes a las 11:00h frente a Gran Bretaña, seguirá el sábado contra Austria a las 16:00h y finalizará su fase de grupos el martes 12 ante Suecia a las 18:30h.
Los horarios, estadísticas y streaming se pueden consultar a través de este link.
