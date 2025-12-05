Un taponazo de Sayon Keita salva al Barça ante el Unicaja en la Liga U22

Una gran acción defensiva de Sayon Keita permtió al Barça Atlétic amarrar la victoria en la Ciutat Esportiva ante el Unicaja Alhaurín de la Torre (62-61) que estuvo a punto de dar la sorpresa ante los blaugrana, incapaces de distanciarse lo suficiente para no sufrir al final, como finalmente ocurrió después de un último cuarto con muchas imprecisiones.

El conjunto malagueño, con la presencia del ex blaugrana Butajevas, plantó cara al conjunto azulgrana, que fueron a remolque en el primer cuarto (12-17), al descanso todavía por detrás (30-32) y que lograban poco a poco invertir la situación, aunque sin lograr abrir hueco y evitar el sufrimiento.

Dabone y Keita no jugaron el partido más espectacular, pero la victoria se quedó en la Ciutat Esportiva / FCB

Pero no fue el partido más vistoso de los blaugrana, a pesar de los 14 puntos de Joaquim Boumtje, y los 12 de Siftar. Mohamed Dabone se quedó en ocho puntos y seis rebotes.

Keita, decisivo

Sayon Keita, que pudo participar al no formar parte de la expedición del primer equipo a Belgrado para medirse el Estrella Roja, no tuvo un encuentro destacado aunque acabó siendo decisivo para la suerte del encuentro.

La última acción del partido permitió jugarse la victoria al conjunto malagueño, y cuando parecía que iban a lograr la canasta, apareció Keita para colocar un tapón espectacular, rozando el límite de lalegalidad, para sentenciar el duelo y permitir que el Barça siga al mando de la clasificación de la Liga U22, con 8 victorias y una sola derrota.

Por Unicaja, destacar los 18 puntos de Wilmer Mejía, mientras el ex blaugrana Butajevas se quedó en 8 y tres rebotes, aunque cinco balones perdidos.