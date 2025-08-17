Tanaya Atkinson, 'una temporera' de lujo ya está en València

Este lunes 18 de agosto arranca la pretemporada para el primer equipo femenino del Valencia Basket por lo que las jugadoras han ido llegando de forma escalonada a València. Una de las que más ha apurado su viaje a la capital del Turia es Tanaya Atkinson, novedad en la plantilla de Rubén Burgos para el incio de la nueva temporada. Tanaya llegó a primera hora de la tarde de este domingo 17 a la Estación Joaquín Sorolla procedente de Madrid "Estoy muy contenta de estar aquí y de regresar a la Liga española que conozco muy bien ya que jugué en España por primera vez hace ya siete años", afirmaba la interior estadounidense de 29 años y 1,83 m. de altura.

De momento, la vinculación de Atkinson con el Valencia Basket se limita hasta el 30 de noviembre ya que llega con un fichaje temporal. La jugadora no quiere mirar más allá y de momento se centra en cumplir con su cometido en el equipo hasta esa fecha: "tengo contrato hasta noviembre y voy a intentar ayudar al máximo al equipo, luego ya veremos qué pasa". Su continuidad en el club taronja dependerá de su rendimiento y por tanto, el club podría prorrogar el contrato hasta final de temporada.

Formación en Estados Unidos

La exterior se formó en la Universidad de Temple en los Estados Unidos, donde compitió en la NCAA. Ya desde bien pronto Atkinson empezó a destacar y cada año dio un paso más en su crecimiento y en importancia dentro del equipo. En su última temporada, la 2017-18, promedió 21 puntos y 9,5 rebotes en 37 minutos jugados por partido, lo que le permitió recibir varios honores a lo largo del año, incluyendo el de mejor quinteto de su conferencia. En su Universidad alcanzó el segundo puesto en anotación y rebotes de su historia y rompió el récord de puntos en una campaña con 654.

Una vez finalizada su etapa universitaria, Atkinson hizo la pretemporada con las Washington Mystics de la WNBA. Posteriormente salió de Estados Unidos para aterrizar en Australia, donde disputó seis partidos con Gladstone Port City Power.

Extensa trayectoria en Liga Femenina Endesa

En la temporada 2018-19, la estadounidense se incorporó al Clarinos de Tenerife, donde empezaría una extensa carrera en España. El conjunto canario se encontraba en Liga Femenina 2 y Atkinson llegaba para reforzar la plantilla en busca del ascenso a Liga Femenina Endesa. Objetivo que se cumplió con la jugadora exterior liderando con 19 puntos, 4,7 rebotes, 1,4 asistencias, 1,5 robos y 18 de valoración de media por partido. Unos números que no bajaron las campañas siguientes. En 2021 debutó en Europa disputando cuatro partidos en EuroCup Women, donde promedió 16,3 puntos, 2,8 rebotes y 2,3 asistencias. Finalizado el año cerró esta etapa de tres temporadas con Clarinos.

Atkinson cambió Tenerife por Vitoria las dos siguientes campañas, donde mantuvo ese rol de jugadora líder y anotadora. En su primer año hizo una media de 16,4 puntos, 5,7 rebotes, 2 asistencias, 1,6 robos y 16,8 de valoración. Estadísticas similares a las que hizo en la temporada 22-23 y que le permitieron dar el salto a la EuroLeague Women.

Experiencia en EuroLeague Women

La estadounidense se incorporó a Casademont Zaragoza en la temporada 22-23, en la que pudo disputar la EuroLeague Women por primera vez, clasificándose para playoffs y promediando 8,7 puntos, 4,2 rebotes, 3 asistencias y 11 de valoración por partido. En su segunda campaña en la ciudad aragonesa la jugadora ha promediado 10 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 13,7 de valoración por partido en una LF Endesa en la que su equipo ha llegado por primera vez a una final de liga, precisamente contra Valencia Basket.

Veranos jugando en México

Desde 2022, Atkinson aprovecha los veranos para disputar la liga mexicana de baloncesto. Durante dos años llevó la camiseta del Adelitas de Chihuahua, con el que ganó la liga en 2023, con un papel muy protagonista. En 2024 se incorporó a Panteras de Aguascalientes, pero esta temporada ha regresado al Adelitas de Chihuahua, donde se encuentra jugando en estos momentos.

Trayectoria

2014-18 Universidad Temple (NCAA)

2018 Gladstone Port City Power (Liga Australia)

2018-21 Ciudad de la Laguna Tenerife (Liga Femenina 2, LF Endesa y EuroCup)

2021-23 Kutxabank Araski (LF Endesa)

2022-23 Adelitas de Chihuahua (Liga México)

2023-25 Casademont Zaragoza (LF Endesa y EuroLeague Women)

2024 Panteras de Aguascalientes (Liga México)

2025 Adelitas de Chihuahua (Liga México)

Junio 2025. Valencia Basket