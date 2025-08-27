Tanaya Atkinson, presentada como nueva jugadora del Valencia Basket

La exterior norteamericana Tanaya Atkinson (29 años, EE. UU., 1.83m) ha sido presentada hoy como nueva jugadora de Valencia Basket hasta el 30 de noviembre en un acto que se ha celebrado en la fábrica de Maxcolchon situada en Náquera.

La jugadora procede del Casademont Zaragoza, donde ha estado las últimas dos temporadas y donde pudo disputar la EuroLeague Women por primera vez. En su segunda campaña en la ciudad aragonesa la jugadora promedió 10 puntos, 4,6 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 13,7 de valoración por partido en LF Endesa

En sus primeras palabras, Tanaya Atkinson ha querido dar las “gracias al club por darme esta oportunidad. Como ya han comentado, nos conocemos muy bien, pero todos los días quiero dar algo diferente al club. No importa cuánto tiempo esté aquí, no importa el contrato que tenga. Día a día, como he dicho, planeo trabajar duro y ser la mejor compañera que pueda ser”.

Maxcolchon, anfitrión del evento

Raquel Espinosa, directora de marketing de Maxcholchon ha ejercido como anfitriona y representante de la empresa patrocinadora del evento y ha comenzado el turno de intervenciones comentando que “estamos, otro año más, renovando nuestro compromiso con el deporte femenino, con el deporte valenciano, y no podemos estar más orgullosos de seguir a vuestro lado, de veros crecer como equipo y de acompañaros tanto en los éxitos como en las derrotas, porque también forman parte del camino y nos hacen avanzar. Este año, además, Maxcolchon celebra su 20 aniversario. Más allá de la celebración, es un momento que invita a reflexionar, a mirar hacia atrás, ver lo que hemos conseguido y sobre todo entender que el éxito siempre llega cuando aprendes a caerte y a levantarte cada vez con más fuerza y determinación”.

Por su parte, el director general de Valencia Basket Enric Carbonell, se ha dirigido a Maxcolchon expresando que “también es un año especial para nosotros por el paso al Roig Arena, con todo aquello que hemos aprendido de La Fonteta o incluso de Mislata. Nos llevamos lo bueno e imagino como vosotros que este cambio nos ayuda también a hacer una proyección a futuro con nuevas herramientas, con nuevos compañeros de viaje, pero seguro que para mejorar. Para nosotros es muy importante los compañeros de viaje que tenemos. No consideramos a las empresas que nos patrocinan simplemente como alguien que pone un logo, sino alguien que nos acompaña y forma parte del proyecto”.

Para escenificar la colaboración comercial de Valencia Basket con esta marca, Enric Carbonell le ha hecho entrega a Raquel Espinosa de un cuadro conmemorativo con una inscripción que rezaba “Benvinguts a la nostra nova casa”.

Tanaya Atkinson, primera incorporación presentada

Posteriormente Enric Carbonell ha continuado con su intervención para dar la bienvenida al Valencia Basket a Atkinson, destacando que “requiere menos presentación porque la hemos visto y además sufrido durante siete años en la liga española, en concreto los últimos años si hay un equipo contra el que hemos jugado es contra Zaragoza y ahí estaba Tanaya. A nivel deportivo la conocemos por eso de su incorporación, pero nuestros aficionados también la conocen mucho porque la han tenido que sufrir. Es una jugadora que más allá de los números creo que nos va a aportar mucho carácter y mucha experiencia en la pista. Es una ganadora nata y consideramos que es una pieza que nos va a ayudar muchísimo”.

La nueva jugadora exterior de Valencia Basket aseguró que “esto es algo muy importante para mí. A veces me siento contenta pensando en dónde empecé, en el comienzo de mi carrera profesional. Jugué en la segunda división para el Tenerife, y ahora estoy en uno de los mejores, si no el mejor equipo en España. Un equipo de Final 4 en Euroleague es algo que me tomo muy en serio. Me siento muy honrada por eso y solo quiero darles lo mejor que tengo y espero que tengamos un buen año”.