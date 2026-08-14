El blaugrana Umoja Gibson y el talento a raudales que le acompaña de la Eurocup

Los equipos de Euroliga acaban de perfilar sus plantillas de cara a la próxima temporada, y muchos de ellos han recurrido a jugadores procedentes del otro lado del Atlántico como la NBA y la liga filia, la G-League.

Aunque para los equipos de la máxima competición europea también resulta un buen ‘vivero’ la Eurocup, que ha atraído la atención de muchos conjuntos para firmar a algunos de sus mejores jugadores.

La Euroliga recoge los 10 fichajes más destacados de jugadores que aterrizan en la máxima competición europea para demostrar que también valen entre los mejores equipos de Europa, como el caso de Umoja Gibson, que ha recalado en el Barça.

Umoja Gibson, Barça

Uno de los dos únicos jugadores de la EuroCup la temporada pasada que figuraron entre los 10 mejores en anotación (15,9 puntos por partido, noveno), asistencias (4,9 asistencias por partido, séptimo) y robos (1,4 robos por partido, séptimo), Umoja Gibson dominó la competición con maestría.

Umoja Gibson llega ilusionado a su primera experiencia en la Euroliga, y con la camiseta del Barça / FCB

Y lo hizo en tan solo su tercera temporada como profesional. Tras dejar el Cedevita Olimpija Ljubljana, Gibson se enfrentará a un reto mayor, pero sin duda su velocidad y capacidad de creación de juego le permitirán tener un papel protagonista en el Barcelona.

Austin Wiley, Bayern Munich

Austin Wiley fue discretamente uno de los jugadores más dominantes de la EuroCup la temporada pasada con el Hapoel Midtown Jerusalem, liderando la competición en rebotes (9,5 por partido) y en índice de rendimiento por minuto (36,5 por 40 minutos), además de ocupar el segundo puesto en tapones (1,5 por partido). Sus habilidades como protector del aro, reboteador de élite y potente finalizador deberían traducirse en éxito en la Euroliga.

Both Gach, ASVEL Villeurbanne

En cada año de su carrera profesional, Both Gach ha jugado en una competición más exigente y siempre ha afrontado el reto con determinación. Fue incluido en el Segundo Quinteto Ideal de la EuroCup 2025-26 tras ayudar al Cosea JL Bourg-en-Bresse a alzarse con el título, anotando el 41,6% de sus triples y contribuyendo en ambos lados de la cancha. Tendrá la oportunidad con el ASVEL de marcar la diferencia.

DJ Stewart, Kosner Baskonia

DJ Steward, del Olimpia al Baskonia en un salto importante para el estadounidense / EUROCUP

Un jugador polivalente por excelencia, DJ Stewart ayudó al Cedevita Olimpija Ljubljana a alcanzar los cuartos de final de la EuroCup en las dos últimas temporadas. Ha sido uno de los líderes de la EuroCup en robos y la temporada pasada su ataque alcanzó nuevas cotas, incluyendo un 40,9% de acierto en triples. Con la base de un especialista en triples y defensa, y mucho más por ofrecer, Stewart debería tener un papel importante en el Baskonia.

Tobias Jensen, Bayern Munich

Apenas conocido hace un año, irrumpió con fuerza en la temporada 2025-26 con el ratiopharm ulm, donde se alzó con el premio a la Estrella Revelación de la EuroCup. Esto propició su fichaje por el Bayern. Con tan solo 22 años, Jensen posee la estatura, la capacidad de tiro y la visión de juego necesarias para brillar en la Euroliga, y debería sentirse seguro jugando bajo las órdenes de su antiguo entrenador, Anton Gavel.

RJ Cole, Armani Olimpia Milan

Todo equipo necesita un base inteligente y de la vieja escuela, y eso es precisamente lo que el Milan tiene en RJ Cole. En su única temporada con el Umana Reyer Venice, Cole ayudó al equipo a alcanzar los octavos de final de la EuroCup y la final de la Liga Italiana, donde el Milan pudo observarlo de cerca. Promedió 16,8 puntos, 5,5 rebotes y 4,3 asistencias contra el Milan, y el entrenador Peppe Poeta seguramente encontrará muchas maneras de sacarle provecho en la capital de la moda.

Kevin Kokila, Virtus Bolonia

El pívot se despide de la EuroCup como campeón y ficha por el Dubai Basketball que lo ha cedido esta temporada al Virtus Bolonia. Kevin Kokila ayudó al JL Bourg-en-Bresse a alcanzar la final en dos ocasiones durante sus cuatro temporadas con el club, pero nunca fue tan dominante como la temporada pasada. Terminó por todo lo alto, anotando 17 puntos y capturando 6 rebotes para un índice de rendimiento de 27 en el partido decisivo de la final. Su físico, su instinto para el rebote y su espíritu ganador deberían ayudar al francés de 24 años en su preparación para debutar en la Euroliga.

Kyle Allman, Partizan

Tras cuatro temporadas en la EuroCup, donde anotó para tres clubes diferentes, Kyle Allman se une al Partizan para disfrutar del mejor baloncesto europeo. A pesar de salir desde el banquillo en casi todos sus partidos con el Turk Telekom Ankara, Allman fue incluido en el Quinteto Ideal de la EuroCup 2025-26. Su capacidad goleadora ha sido destacable desde sus tiempos universitarios y será interesante ver cómo la aprovecha en el Partizan.

Anthony Brown, Besiktas Istanbul

Anthony Brown hará su debut en la Euroliga después de mostrar su calidad en el Besiktas / EUROCUP

Tras seis temporadas en la EuroCup, Anthony Brown llevará su excelente tiro a la Euroliga. El alero tiene un porcentaje de acierto del 43,6% en triples en la EuroCup, lo que le valió tres nominaciones al Segundo Quinteto Ideal de la EuroCup, la más reciente con el Besiktas la temporada pasada. No hay razón para que Brown no siga anotando con tanta eficacia en su debut en la Euroliga.

Nikola Tanaskovic, Partizan

Nikola Tanaskovic regresa a casa con el Partizan, pero el club no estaba en la Euroliga cuando él jugaba en el primer equipo. El pívot fue una pieza clave para el Buducnost VOLI Podgorica la temporada pasada, con un promedio de 11,9 puntos (con un tiro potente) y 5,2 rebotes en 22 minutos por partido, en un equipo que alcanzó los playoffs. Su rol en el Partizan aún está por verse, pero su repertorio de habilidades es impresionante.