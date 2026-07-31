Sylvain Francisco: “Trabajar a las órdenes de una leyenda me motiva”

El fichaje de Sylvain Francisco por el Panathinaikos fue una operación relámpago, aprovechando los problemas financieros que sufre el ASVEL, el equipo que le firmó un espectacular contrato, pero que no podía asumir. Los representantes del jugador francés de 28 años no perdió el tiempo y cerró su incorporación al PAO.

El jugador reveló que se encontraba en la isla griega de Mykonos cuando las negociaciones se aceleraron, y todo el proceso se completó en aproximadamente un día. "Estaba en Mykonos, así que en cuanto aterricé, todo se puso en marcha rápidamente", explicó Francisco. "Todo sucedió en un par de horas, en un día", dijo en su primera entrevista a la llegada a suelo heleno , que recogía BasketNews.

Francisco añadió que sus representantes y el Panathinaikos trabajaron con rapidez para cerrar el acuerdo, lo que le permitió asegurar el destino que deseaba."Me alegra que lo hayamos logrado con mi agente y que haya ido donde quería", dijo. "El personal del Panathinaikos también hizo un buen trabajo, por eso todo fue tan rápido".

El base francés se mostró eufórico de poder jugar en el PAO el próximo año / BASKETNEWS

Trabajar con Obradovic

Francisco también expresó su entusiasmo por jugar bajo las órdenes del legendario entrenador del Panathinaikos, Zeljko Obradovic.El internacional francés afirmó que ve esta oportunidad como una ocasión para desarrollarse con uno de los entrenadores más destacados del baloncesto europeo.

"Estoy deseando que llegue el momento", declaró Francisco. "Sé que es una leyenda, un entrenador legendario, sin duda. "Para mí, estar a su lado y aprender más de él va a ser genial. Sinceramente, estoy impaciente".Francisco llega a Atenas tras quedar segundo en la votación al MVP de la Euroliga 2025-26. Durante la temporada regular, promedió 16,7 puntos, 6,4 asistencias, 2,8 rebotes y 19,5 de valoración con el Zalgiris.

Sylvain Francisco ha jugado una gran temporada en el Zalgiris y espera hacer lo mismo en el PAO / ZALGIRIS

El base de 28 años confirmó que habló con los jugadores franceses del PAO antes de concretar el fichaje.Guerschon Yabusele, Mathias Lessort y Moustapha Fall fueron clave en su decisión, ya que Francisco ya tenía buena sintonía con ellos en la selección francesa.

"Estos chicos fueron fundamentales para mí", señaló Francisco. "Hablé principalmente con ellos, y ya tenemos buena química, sobre todo en la selección.Tener esto en un club es importantísimo. Para mí, va a ser muy divertido, pero también nos lo tomaremos muy en serio. Eso es lo más importante", dijo Francisco.