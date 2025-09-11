El sustituto de Scariolo se hará esperar unos días más

Sergio Scariolo ya se encuentra encomendado a su nueva tarea como entrenador del reforzado Real Madrid, aunque su sustituto en la dirección de la selección española todavía está en el aire.

La decisión sobre quién ocupará el lugar del entrenador italiano en ‘La Familia’ se hará esperar unos días más a pesar y por tanto seguirá el vacío de poder en el banquillo al frente del combinado nacional hasta que tome una decisión la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar.

La máxima dirigente federativa todavía se encuentra en Riga siguiendo el desarrollo del Eurobasket y tiene que estar presente en la ceremonia de clausura donde pasará el testigo como campeones en 2022 al nuevo equipo campeón.

La presidenta de la FEB decidirá el nuevo seleccionador, que lo quiere a tiempo completo para el cargo / FEB

Mucha actividad federativa

Aguilar también cuenta con actos a su llegada a Madrid el próximo lunes, como la presentación de la Liga Femenina, así que su agenda está cargada, aunque consciente que hay que tomar una determinación muy pronto porque los días pasan y ya está en el horizonte una ventana de selecciones para el Mundial que se disputará el próximo noviembre.

Pablo Laso y Chus Mateo se han ofrecido públicamente para coger el relevo de Scariolo con la selección / EFE

La presidenta lleva muy personalmente la elección del nuevo seleccionador que tendrá la tarea de rehacer el equipo con los jóvenes jugadores que ya han dado muestras de su talento en este último Eurobasket, y con la difícil tarea de reemplazar a Scariolo, el seleccionador más exitoso en la historia del basket español y durante 15 años.

Aguilar lleva muy en secreto la lista de candidatos aunque a nadie se le escapa que hay algunos aventajados para el puesto. Un aspecto muy importante es que se encuentren libres de contrato con ningún club ya que considera que la tarea es lo suficientemente importante para que dedique todo su tiempo a planificar el futuro del equipo y seguir a los jugadores con los que piensa trabajar.

Xavi Pascual ha sido el último candidato en emerger con fuerza para dirigir a España / EUROLEAGUE

Por ello, la lista de candidatos es bastante clara, y los nombres de Pablo Laso, Chus Mateo, Xavi Pascual, e incluso Jaume Ponsarnau, son los principales que baraja para tomar el mando del equipo nacional.

Veremos por cual de ellos se decide, consciente que relevar a Scariolo no será nada fácil aunque seguro que contará con la confianza de la presidenta y de la FEB para volver a levantar un proyecto ganador con los jóvenes jugadores españoles que ya han demostrado su valía y que necesitan más rodaje en próximas convocatorias.