El surrealista récord que Nurkic ha roto en Utah

La temporada de los Utah Jazz está siendo irregular, con tramos de buen ritmo ofensivo alternados con noches en las que el equipo se queda atrás muy pronto en el marcador. En ese contexto, Jusuf Nurkić ha protagonizado un hito estadístico que sí queda fijado en la historia de la franquicia.

Un récord inesperado

El pívot bosnio se convirtió en el primer jugador de los Jazz en encadenar tres triples-dobles consecutivos, una racha construida en tres partidos seguidos con guiones distintos, pero con un patrón común en su impacto en puntos, rebotes y asistencias. Además, se consagra también como uno de los cuatro pívots de toda la historia en lograr encarrilar tres triples-dobles de manera consecutiva.

La serie se abrió ante Minnesota con un 127-122, en el que Nurkić firmó 16 puntos, 18 rebotes y 10 asistencias. Ese primer triple-doble tuvo además un marco histórico muy concreto dentro de Utah, porque supuso el cuarto triple-doble de un jugador de los Jazz en 18 años. Los anteriores habían sido Carlos Boozer (2008), Ricky Rubio (2018) y Jordan Clarkson (2024).

A partir de ahí, la racha siguió frente a San Antonio, con un 126-109 para los Spurs y otro triple-doble de Nurkić, de nuevo con peso en el rebote y la creación desde media pista, participando con continuidad en la generación de ventajas para sus compañeros. Finalmente, el tercer triple-doble llegó ante Miami en un partido que terminó 147-116 para los Heat. Fue el encuentro más desequilibrado de la serie, con Utah recibiendo una anotación muy alta, mientras Nurkić cerraba la tercera actuación seguida en dobles dígitos en las tres categorías y completaba el registro consecutivo que no se había visto antes en la franquicia.

Con esos tres partidos, Nurkić queda señalado como el primer jugador de Utah que enlaza tres triples-dobles seguidos, en una franquicia que sigue sin encontrar su mejor ritmo en lo que llevamos de temporada