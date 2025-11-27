Surrealista: ¡El Partizan rechaza la dimisión de Obradovic tras anunciarse su marcha!

En una semana completamente loca en los banquillos de la Euroliga, parece que todavía no lo hemos visto todo. El entrenador más laureado de la historia del baloncesto europeo, Zeljko Obradovic (nueve títulos) presentó su dimisión con carácter irrevocable el pasado miércoles, tras la debacle del Partizán en la cancha del Panathinaikos (91-69).

El serbio tomó la decisión de dar un paso al lado tras un inicio de temporada dificilísimo entre resultados, lesiones y todo lo que rodea a 'su' Partizán, que está viendo como su eterno rival, el Estrella Roja, está en los puestos más altos de la Euroliga, rayando a gran nivel.

El Partizán llegó a comunicar en sus redes la decisión de Obradovic e incluso publicó un vídeo agradeciéndole el trabajo a una auténtica leyenda para el club serbio. También difundió una carta del propio Zeljko, en la que el técnico se dirigía a los aficionados, despidiéndose de ellos en un comunicado repleto de cariño y gratitud.

El Partizán da marcha atrás y pide por unanimidad que se quede

Cuando todo parecía sentenciado e incluso algunas informaciones apuntaban posibles nombres para sustituir a Obradovic, como el italiano Andrea Trinchieri, este jueves se produjo un giro de 180 grados.

El Partizán hizo público un comunicado en el que anunciaba que, "tras celebrarse una reunión de urgencia, el Comité Ejecutivo, a petición del presidente Ostoja Mijailović, decidió por unanimidad no estar de acuerdo con la dimisión de Zeljko Obradovic y le dio un apoyo incondicional, con el deseo de seguir siendo el primer entrenador del club y tomar las medidas necesarias que traerían una mejora en los resultados de los blanquinegros".

Un posible recibimiento en masa

A la espera del desenlace del caso, parece que ahora entra en juego la afición del Partizán. Según algunas fuentes como el portal @5th_Quarter_ en Twitter, existe la posibilidad los fans reciban a Zeljko Obradovic durante la tarde del jueves en el Aeropuerto Nikola Tesla de Belgrado. Está previsto que el técnico aterrice pasadas las 17 h de la tarde y, según apuntan desde serbia, se espera que el aeropuerto esté abarrotado por miles de seguidores.