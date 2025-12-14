El Surne Bilbao Basket somete a un Hiopos Lleida en caída libre

El Surne Bilbao Basket mantuvo este domingo su invicto en Miribilla con una victoria ante el Hiopos Lleida, por 93-75, bastante más clara en el marcador que sobre la cancha y entró provisionalmente en el Top 8 de la Liga Endesa, que da billete para la Copa del Rey mientras los ilerdenses no levantan cabeza con su cuarta derrota consecutiva.

BIL-LLEI Liga Endesa BIL 93 75 LLEI Alineaciones Surne Bilbao Basket, 93 (15+17+32+29): Hilliard (16), Frey (0), Normantas (10), Krampelj (16), Hlinason (14)- cinco inicial-, Jaworski (9), Bagayoko (0), Petrasek (8), Pantzar (9), Sylla (5), Lazarevic (7). Hiopos Lleida, 75 (17+14+26+18): Walden (4), Jiménez (5), Paulí (12), Ejim (15), Diagné (2)- cinco inicial-, Agada (5), Zoriks (11), Goloman (8), Sanz (6), Shurna (7), Krutwig (0).

Fue una diferencia de 18 puntos un tanto exagerada en un choque que mantuvo cierta igualdad hasta mediado el último cuarto (72-66), aunque sí merecida por parte de los de Jaume Ponsarnau, que llevaron la iniciativa desde el segundo cuarto y fueron abriendo diferencias tras el descanso.

Con este triunfo, los 'hombres de negro' suman cinco victorias en los cinco partidos ligueros disputados, un récord clavado, aunque al revés, con un 0-5 a domicilio. El Hiopos Lleida, con el que estaba igualado el Surne, se queda en la tabla 4-6 en el balance victorias derrotas.

En un día gris, que no malo, de Melwin Pantzar (9) y Justin Jaworski (9 y 4 asistencias), lideraron el buen partido de los 'hombres de negro' el 'gigante' Tryggvi Hlinason (14, 10 rebotes, 5 mates, 3 tapones y 25 de valoración), Darrun Hilliard (16, 6 rebotes, 4 asistencias y 20) y Martin Krampelj (15, 4 y 16). En el Lleida, con una labor muy repartida, lo mejor fue ese trabajo coral, las ganas de agarrarse al encuentro y el segundo cuarto de un Melvin Ejim que desapareció en la segunda mitad (15).

Batemon se perdió el duelo

En un duelo de entrenadores ilerdenses, de inicio se confirmó la baja de James Batemon en el conjunto visitante, pero no la del local Bassala Bagayoko, que sí salió a la cancha, aunque apenas jugó tres minutos.

El Surne Bilbao sigue invicto en casa tras imponerse al Hiopos Lleida / SURNE

Arrancó mejor el Surne apoyado en la energía el lituano Normantas (6-1), pero rápido respondió el Lleida (6-6), que incluso se puso por delante (11-12) y acabó el primer cuarto con ventaja (15-17) tras dirigir el partido a un choque intenso y con una tremenda defensa. A pesar del ritmo y la velocidad de las acciones, el choque iba un tanto atascado en la anotación.

Salieron también mejor al segundo cuarto los 'hombres de negro', con un 8-0 en menos de tres minutos, también impulsado por Normantas, que les dio seis puntos de ventaja (23-17).

Ahí apareció Ejim, omnipresente todo el segundo cuarto para relanzar a su equipo y mantener el partido igualado (25-24, 28-28) aún entrando en escena Hlinason y sus mates bajo en la zona. Pantzar intentó otra ligera escapada (32-28), pero un triple de Shurna dejó todo abierto de cara a la segunda mitad (32-31).

Buen regreso del Surne al partido

Tras el descanso, de nuevo el Surne salió mejor que el Lleida. En minuto y medio encadenó un 6-2 y en dos y medio un 11-5 con Hlinason martilleando el aro rival y cerrado por un triple de Hilliard (43-36).

El Hiopos Lleida sigue en plena racha de derrotas tras un gran inicio de campaña / HIOPOS

El parcial se fue hasta un 15-5 que ya dio una ventaja seria de 11 puntos a los locales (47-36), pero el Lleida siguió agarrándose al partido, no permitió que el boquete se abriese más y, a pesar de que empezó a aumentar el protagonismo de Pantzar, siempre encontró quien le mantuviese en partido de cara al último cuarto, Agada, Sanz, Paulí ... (64-57).

En esa dinámica, un triple de Paulí al inicio del último cuarto avanzó un final igualado, con iniciativa local pero siempre con los visitantes agarrándose al partido.

Aunque la iniciativa fue siempre local y ya el Surne empezó a ver la victoria muy cercana cuando Hilliard robó el balón y anotó solo el 82-73 a 2.49 del final, ya la sintió segura con el 85-73 tras un triple de Lazarevic después de otro robo, en esa ocasión de Jaworski y al final acabó siendo casi una paliza con el 93-75 que final.