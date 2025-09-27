La Supercopa Endesa levanta el telón con el Madrid de Scariolo como favorito

Todo listo para el arranque de la temporada oficial en el baloncesto nacional. Como es habitual, la Supercopa Endesa da el pistoletazo de salida como el primer torneo del curso 2025/2026, con la presencia de cuatro equipos que lucharán este fin de semana por coronarse antes de debutar en liga: Unicaja, Valencia Basket, La Laguna Tenerife y Real Madrid.

El primero de ellos, Unicaja, disputará la Supercopa por varios motivos, aunque el principal es el de ser campeón de la Copa del Rey. Además, la temporada pasada acabó con el monopolio del Real Madrid, que llevaba seis años consecutivos ganando el primer torneo de la temporada. Los de Ibon Navarro serán los anfitriones y debutarán ante Valencia Basket en su propia pista: el Martín Carpena de Málaga.

El Valencia Basket afronta un año muy distinto a los anteriores. Primero, jugarán a partir de ahora en su nuevo pabellón, el Roig Arena, lo que supondrá un gran cambio para jugadores y afición. Además, esta temporada jugarán en la Euroliga, la competición más grande del baloncesto europeo, lo que les supondrá una gran cantidad de partidos y la necesidad de tener profundidad en el banquillo.

La clasificación para las semifinales de Liga Endesa le dio el billete para volver a jugar la Supercopa a La Laguna Tenerife. Los canarios llevaban cuatro años sin jugar este torneo y afrontan la temporada con una plantilla muy similar a la del año pasado. Un proyecto continuista que intentará aprovechar la poca adaptación de su rival en Málaga.

Ese será, nada más ni nada menos, que el Real Madrid de Sergio Scariolo. Los blancos han creado un proyecto muy ambicioso para estos meses, con nuevo entrenador y varias altas y bajas durante el verano. El cambio en el banquillo es muy llamativo, teniendo en cuenta que Chus Mateo fue un proyecto que seguía la estela de Pablo Laso, al haber sido su asistente desde 2014.

El Madrid llega con los fichajes de Chuma Okeke, Trey Lyles, Theo Maledon, David Kramer, Gabriele Procida e Izan Almansa. Los dos primeros aterrizan en Madrid procedentes de la NBA y han dejado muy buenas sensaciones en la pretemporada. Sobre todo Okeke, que lo tiene todo para ser un jugador que esté mucho tiempo en pista, ocupando las zonas de alero y ala-pívot.

"Estamos muy verdes"

"Hoy hemos hecho el primer entreno en el que el equipo ha estado completo sin limitaciones de minutos. Evidentemente, estamos muy verdes en muchas áreas. Hay un margen de mejora que espero que podamos rellenar en el transcurso de las próximas semanas y meses, pero a la vez es una competición oficial y la queremos afrontar con toda la motivación y la energía necesaria", aseguró Scariolo antes del debut en la Supercopa.

Unicaja y Valencia Basket abrirán la jornada de este sábado (18:00 CET), mientras que el Real Madrid y La Laguna Tenerife cerrarán (21:00 CET) el pabellón y el enfrentamiento de la final del domingo. Los blancos contarán con Maledon, Abalde, Hezonja y Deck para el torneo, aunque no hubieran estado disponibles durante la pretemporada. Vuelve el baloncesto con más partidos que nunca.