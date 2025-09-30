El súper Madrid de Scariolo, a por la Euroliga

El Real Madrid quiere volver a reinar en Europa. Tras ganarla por última vez en la temporada 2022-23, el que fue el primer año de Chus Mateo, el conjunto blanco quiere lograr su 12ª Euroliga y ha hecho un equipo para ello. Y en toda la estructura de primer equipo, de jugadores a entrenadores. Con el regreso de Sergio Scariolo al banquillo y la incorporación de jugadores contrastados en Europa y otros provinentes de la NBA, el Madrid es uno de los grandes candidatos a competir por el título.

Pese al tropiezo en la final de la Supercopa ante Valencia Basket (94-98), no poner al Real Madrid entre los 4 equipos candidatos a ganar la Euroliga, es decir, a estar en la 'Final Four', es una temeridad. Junto a los equipos griegos (Olympiacos y Panathinaikos), Fenerbahçe y, tal vez, Mónaco, los blancos están en esa mesa. Tras caer en play-off ante Olympiacos (1-3) la temporada pasada, el cuadro merengue está obligado a estar en la 'Final Four' de Atenas.

La ambición de Scariolo

Y sino, para qué ha fichado Sergio Scariolo. El técnico italiano es un hombre que siempre tiene hambre de títulos y su ambición es enorme. Con experiencia NBA y en algunos de los mejores banquillos de nuestro continente, Scariolo aterriza en el Real Madrid tras cerrar su segunda etapa al frente de la selección española. Un periplo súper exitoso que no pudo ser bien culimnado, pero que dejó dos Europeos, un Mundial y una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

No llega solo. Llega con un staff de primerísimo nivel, de escala NBA en cuanto a cantidad. Ni más ni menos que con 6 entrenadores ayudantes: Luis Guil, Stefan Ivanovic, Isidoro Calín, Matteo Cassinerio, Piti Hurtado y David Jimeno. Un gran equipo para facilitar el trabajo durante la temporada, en la que cada vez hay más partidos y la carga física y mental no es solo para los jugadores.

Un equipo para dominar Europa

El staff técnico es muy completo, así como la plantilla de jugadores. Si el Real Madrid ya era un equipo de excelsa calidad con los Campazzo, Llull, Hezonja, Tavares y compañía, las incorporaciones llevan este grupo a un nivel superior. Dzanan Musa ha sido la única baja destacada -rumbo a Dubai- pero parece que poco se le echará en falta. Se ha reforzado el juego exterior con Théo Maledon, una de las sensaciones de la pasada Euroliga con Asvel, David Krämer, alemán especialista anotador, y la joven perla italiana, Gabriele Procida.

En cuanto al juego interior, la posición de ala-pívot es la única que ha sufrido modificaciones. Han llegado tres jugadores: Chuma Okeke, Trey Lyles e Izan Almansa. Los dos primeros, con una experiencia consolidada en la NBA (más Lyles que Okeke) y que pueden sumar mucho abriendo el campo, yendo de fuera hacia dentro e intensidad en la pintura. En el caso de Almansa, la perla española compaginará el equipo U22 y el primer equipo, aunque principalmente tendrá protagonismo con el filial. Los pívots siguen siendo Edy Tavares y Bruno Fernando, puro músculo y presencia en la zona para un equipo que está llamado a dominar Europa.