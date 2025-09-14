Sulejmanovic, la ilusión de las nuevas experiencias en el Unicaja

El Unicaja estrena esta temporada cuatro jugadores en la plantilla 2025/26. Chris Duarte es el fichaje galáctico, el que atrae todos los focos. Xavier Castañeda es el joven que busca alcanzar un nuevo escalón en el baloncesto europeo. James Webb III puede cumplir con ese papel del jugador experimentado en lo más alto que llega para hacer crecer al equipo. Y Emir Sulejmanovic es, sin ninguna duda, la ilusión de las nuevas experiencias a sus 30 años.

El bosnio no renuncia a mostrar su felicidad cada vez que puede, dispuesto a "ayudar al equipo para que gane más partidos", comentaba ante los medios después de imponerse al Covirán Granada en la Copa Andalucía, justo antes de marcharse para Singapur: "Me ilusiona mucho poder estar en un sitio así como es Málaga, poder tener la oportunidad de luchar por títulos. La verdad es que me ilusiona y tengo muchas ganas de ir ahí".

Adaptación al grupo

¿Cómo ve al grupo uno de los cuatro nuevos jugadores? "Estamos los nuevos adaptándonos bastante rápido, como tienen ya bloque de los últimos 2-3 años, y nos han ayudado mucho a unirnos a eso que tiene Unicaja. Estamos muy felices de poder tener compañeros así, que nos ayudan mucho y yo creo que tenemos margen de mejora. Obviamente, estamos en la tercera o cuarta semana de pretemporada, pero tenemos ahora un título en juego en Singapur y creo que vamos ahí preparados y vamos a dar todo", reconoció.

Habrá cambiado el equipo, pero no la exigencia interna, ni siquiera en una pretemporada que llega a su final con Alberto Díaz y Olek Balcerowski recién incorporados. El objetivo es ese, seguir extendiendo la cultura a los nuevos: "Ellos se conocen muy bien y saben cómo va todo el sistema de juego y todos los valores, pero yo creo que nos estamos adaptando bastante bien. Cuando ya nos conozcamos mejor, yo creo que va a ser mucho mejor".

Djedovic

Por el momento, reconoció que la adaptación está siendo casi inmejorable. Lo hace fácil el conocimiento del idioma: "Los de la antigua Yugoslavia aprendemos bastante rápido. Nos ayuda porque el entrenador a veces habla en español y tu vida es más fácil". También lo hace contar con un compañero bosnio como Nihad Djedovic, el 'soldado' del vestuario verde y morado, al que Sulejmanovic le quiere "agradecer mucho".

Hasta el momento está siendo uno de los nombres a destacar. Lo ha hecho en la pista, reduciendo la ausencia de Balcerowski. También fuera de ella porque representa el brillo de las grandes oportunidades: "Estoy muy ilusionado por lo que va a venir durante la temporada", sentenció.