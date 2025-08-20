Sulejmanovic: "Es la gran oportunidad de mi carrera, quiero entrenar duro"

Emir Sulejmanovic reinauguró este miércoles la ronda de presentaciones en el Unicaja. Abrió la veda Xavier Castañeda, a final de julio, y su compañero bosnio compareció este miércoles después de haber superado todas las pruebas médicas. Llegó a Málaga para celebrar su despedida de soltero, la vida le hizo firmar en cuestión de horas por el club de Los Guindos y ahora lo tiene claro: "Todos los jugadores trabajamos e intentamos llegar a estos sitios como Málaga".

Juanma Rodríguez, a su lado, lo presentó así: "Es un jugador que ha estado en nuestra Liga, bastante conocido. Ha jugado en Eslovenia, Croacia, breve paso por Italia. Estamos muy contentos de incorporar a un jugador como él. Fue bastante rápido, si no el más rápido de mi carrera. Mostró una ilusión tremenda y unas ganas. Es un jugador que estaba en nuestro radar desde hace tiempo. Llevaba una progresión muy buena, su condición de cupo era importante para la Champions. Por las circunstancias de la vida, pudimos reunirnos por la mañana y a mediodía estaba hecho ya".

Su gran oportunidad

Y con la misma inmediatez que lo firmó el Unicaja, Sulejmanovic no tardó en demostrar su agradecimiento por este cambio que le llega a los 30 años. "Para mí era un poco alegría. He pasado por muchas cosas en mi vida y esto es un premio al trabajo, pero el trabajo no para aquí. Tengo que continuar y me da más motivación. Todo el trabajo que llevo hasta ahora me hace querer aprovechar la oportunidad".

Ha tardado unos pocos días en confirmar que "es la mejor organización en la que he estado". "Creo que sí es la gran oportunidad de mi carrera. Todos los jugadores trabajamos e intentamos llegar a estos sitios como Málaga. Toda mi carrera profesional he intentado mejorar para llegar a un sitio así. Estoy muy contento. Es una oportunidad que quiero aprovechar, quiero entrenar duro. He hecho un buen verano para prepararme para este reto", añadió.

Ahora, da el salto a un equipo con otro rol, con menos minutos que en Zaragoza, pero apunta a ser uno de esos guerreros imprescindibles: "Si quieres estar en un equipo como Málaga, lo tienes que asumir y aceptar, dar el 100% y sacar lo máximo posible. Unicaja está donde está por eso. Tiene un róster amplio y todos los jugadores pueden aportar. Estoy preparado y por eso he venido aquí, porque creo que estoy preparado para estar en el equipo".

Retos en la pista

El bosnio llega para suplir la salida de Yankuba Sima, aunque será el encargado de cumplir con la posición de cuatro y medio: "En todos los equipos en los que he estado doy lo que quiera el entrenador, ya estoy mentalizado en jugar de '4' y de '5, el baloncesto va en ese camino. Hay que estar preparado para cualquier cosa. He trabajado este verano para estar en las dos posiciones. Voy a intentar cumplir con lo que me ha pedido Ibon".

Aunque, después de protagonizar la mejor temporada de su carrera, no se quiere poner límites: "Todo se puede mejorar. El tiro de tres era muy importante porque en el baloncesto moderno ser un '4' abierto y no tirar es difícil. En los últimos veranos he trabajado en eso. Cogiendo la confianza, Rodrigo San Miguel en Zaragoza me ayudó mucho también, me ayudó a mentalizarme que soy un tirador. El rebote siempre ha sido, desde el principio, voy como un loco. Intento mejorar lo que se puede mejorar, es lo que me va a pedir Ibon y pondremos la importancia en eso, sumar algunas cosas más".

'Marea verde'

Y ahora no solo va a jugar en uno de esos pabellones favoritos, sino que va a tener a la afición a su favor. "Mola mucho jugar en el Carpena y ahora, como local, tener ese empuje de la afición va a molar más. Me gustan estos ambientes y cuando he venido siempre me ha ilusionado el ambiente que hay en el Martín Carpena", sentenció.