Steve Kerr, ex jugador de los Bulls y entrenador de los Warriors: "Consideraría eliminar la línea de triple"

Desde hace tiempo, el exceso de triples en la NBA es motivo de debate. Desde la irrupción de los Warriors de Stephen Curry y Klay Thompson, el perfil del jugador especialista en el tiro exterior ha ido ganando peso dentro de los equipos y sus rotaciones. Uno de los grandes referentes de aquellos históricos Golden State Warriors es su entrenador, Steve Kerr.

Las palabras de Kerr

En una entrevista para The New Yorker, el entrenador de Golden State Warriors fue claro al ser preguntado por la posibilidad de añadir una línea de cuatro puntos: "Nunca añadiría un tiro de cuatro puntos. De hecho, incluso consideraría eliminar la línea de tres puntos".

Curry y Klay Thompson, dos de los máximos triplistas de la história / JOHN G. MABANGLO / EFE

El técnico no habla desde el rechazo al tiro exterior, sino desde una preocupación por el rumbo del juego. Para Kerr, el baloncesto se ha vuelto cada vez más dependiente de la analítica. Los equipos ya no buscan simplemente un buen lanzamiento, sino el tiro estadísticamente más rentable. Y esa búsqueda ha reducido mucho el mapa ofensivo. "De hecho, incluso consideraría eliminar la línea de 3 puntos. Simplemente pienso que este deporte, en su concepción, busca crear los mejores tiros posibles. Por eso, originalmente, se jugaba principalmente en el interior para servir al pívot", comentaba el técnico.

El baloncesto, una cuestión de analítica

Hoy, casi todo gira alrededor de dos zonas. Por un lado, las finalizaciones cerca del aro. Por otro, el triple, especialmente desde las esquinas, donde la distancia es menor que desde la parte frontal del arco y que Kerr señala como una de las zonas desde la que todos los equipos buscan hacer daño: "Todo el mundo sabe exactamente cuáles son los tiros más rentables: las bandejas y los tiros de 3 puntos en la esquina, porque el triple en la esquina está a 6,70 m, y no a 7,24 m como en la cabeza de raqueta. Entonces, te encuentras con toda una zona intermedia que ya no vale gran cosa". Esa diferencia ha convertido el triple de esquina en uno de los lanzamientos más codiciados del baloncesto actual. En cambio, la media distancia y los tiros largos de dos puntos han perdido valor.

Ahí está el problema que señala Kerr. Un lanzamiento de seis o siete metros, si pisa la línea o queda por dentro del arco, puede considerarse una mala decisión aunque esté liberado. La lógica matemática ha empujado a los equipos a repetir patrones similares. Más triples, más bandejas y menos espacio para ese juego intermedio que durante años definió a muchas estrellas.

Por eso Kerr no ve sentido a una línea de cuatro puntos. Añadir otro premio al lanzamiento lejano no corregiría la tendencia, sino que podría acentuarla. Si el triple ya ha condicionado la selección de tiro, un tiro de cuatro empujaría todavía más a los equipos hacia el perímetro y alejaría el juego de otras soluciones.

Stephen Curry junto a Steve Kerr, en un partido con los Warriors / JOHN G. MABANGLO / EFE

Unas declaraciones contradictorias

Sin embargo, sus palabras llaman la atención por venir de quien viene. Kerr fue uno de los mejores tiradores de su época, ha dirigido al equipo que más ha cambiado la manera de entender el triple en la NBA moderna y cuenta con Stephen Curry, el máximo triplista de la historia. Si alguien ha sacado partido a la línea de tres, ha sido Golden State. Y, precisamente por eso, sus palabras tienen más peso. Pese a ello, Kerr parece advertir ahora que el éxito del triple también ha traído consecuencias que están volviendo al juego monótono y, para muchos, aburrido.