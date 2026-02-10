Stephen Curry deja ‘huérfano’ el All Star de la NBA: “Siento mucho dolor”

El base de Golden State Warriors, Stephen Curry, se perderá el Partido de las Estrellas de este fin de semana debido a un problema persistente en la rodilla derecha y que espera resolver con esos dias de descanso coincidiendo con el Fin de Semana de las Estrellas, que se disputa en Los Ángeles.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, anunció la noticia antes del partido del equipo contra los Memphis Grizzlies el lunes por la noche, el cuarto encuentro consecutivo que Curry se pierde debido al síndrome de dolor patelofemoral, también conocido como rodilla del corredor.

Curry también se perderá el duelo de este miércoles contra los San Antonio Spurs. El equipo dijo que espera que regrese al equipo después del receso del Partido de las Estrellas, el 19 de febrero en casa contra Boston Celtics.

Curry habla con el trainer de los Warriors, Drew Yoder para conocer el estado físico de la estrella del equipo de la Bahía de San Francisco / JOHN G. MABANGLO / EFE

Centrado en la rehabilitación

"Es cuestión de aprender sobre la marcha qué funciona en cuanto a la rehabilitación", declaró Curry a ESPN sobre el problema de rodilla. “Porque sigue siendo doloroso. Hay que intentar eliminar toda la inflamación y el dolor. Es algo que todavía tenemos que controlar y gestionar la lesión, pero es algo que, si vuelvo demasiado pronto, podría recrudecerse”.

Kerr anunció que su estrella tendrá que parar para recuperarse de sus problemas físicos / Jeff Chiu / AP

El problema se agravó hace dos semanas durante un entrenamiento individual. Curry se perdió un partido en Minnesota, intentó jugar con dolor en los dos siguientes y luego salió de la derrota en casa contra los Detroit Pistons en el tercer cuarto, cojeando ostensiblemente hacia el vestuario.

Curry se une a Shai Gilgeous-Alexander como All-Stars que se perderán el partido de exhibición del domingo en Los Ángeles. La NBA no ha anunciado quién reemplazará a Curry en el equipo de Estados Unidos.