Steph Curry jugará con su hermano Seth en los Warriors

Steph Curry compartirá el vestuario con su hermano Seth Curry en la próxima temporada de la NBA, después de que los Golden State Warriors alcanzaran un acuerdo de un año con el agente libre, adelanta este martes la cadena ESPN.

Seth Curry, de 35 años, llega a los Warriors tras una larga carrera en la NBA en la que representó a nueve franquicias distintas.

Seth, escolta de 185 centímetros, promedió diez puntos por partido en la última temporada con la camiseta de los Charlotte Hornets. En su trayectoria, Seth también jugó con Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets.

Será la primera vez en la que Steph y Seth comparten el vestuario en los Warriors, que comenzarán su pretemporada este miércoles en vista del debut fijado el 21 de octubre contra Los Ángeles Lakers en la temporada regular de la NBA.