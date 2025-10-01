NBA
Steph Curry jugará con su hermano Seth en los Warriors
Será la primera vez en la que Steph y Seth comparten vestuario
EFE
Steph Curry compartirá el vestuario con su hermano Seth Curry en la próxima temporada de la NBA, después de que los Golden State Warriors alcanzaran un acuerdo de un año con el agente libre, adelanta este martes la cadena ESPN.
Seth Curry, de 35 años, llega a los Warriors tras una larga carrera en la NBA en la que representó a nueve franquicias distintas.
Seth, escolta de 185 centímetros, promedió diez puntos por partido en la última temporada con la camiseta de los Charlotte Hornets. En su trayectoria, Seth también jugó con Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Phoenix Suns, Sacramento Kings, Dallas Mavericks, Portland Trail Blazers, Philadelphia 76ers y Brooklyn Nets.
Será la primera vez en la que Steph y Seth comparten el vestuario en los Warriors, que comenzarán su pretemporada este miércoles en vista del debut fijado el 21 de octubre contra Los Ángeles Lakers en la temporada regular de la NBA.
- Pedro Sánchez se equivoca al felicitar a Marc Márquez por el campeonato de MotoGP: tuvo que borrar el tuit
- Kairat Almaty - Real Madrid, en directo: Alineaciones, horario y dónde ver | Champions League
- Romário, exleyenda azulgrana (59 años), 'enfada' a Brasil por el Barça: 'Hasta la muerte
- La UEFA anuncia el Barça-Olympiakos en el Camp Nou
- Cumbre de Deco con los agentes de Dani Olmo
- La Premier no quita ojo a Ronald Araujo
- El Spotify Camp Nou entra en una nueva dimensión
- Julián Álvarez es el 'nueve' elegido por Laporta