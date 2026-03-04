El Spar Girona ya tiene rival en la Final Six de la Euroliga Femenina

El Spar Girona ya conoce el camino que le espera en la Final Six de la Euroliga Femenina, en su lucha por conseguir el máximo cetro continental, que se decidirá en Zaragoza.

El conjunto de Roberto Íñiguez se medirá en el primer cruce del torneo al Reyer Venezia después que el conjunto veneciano superara al Schio para meterse en el cuadro final, que se jugará en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, del 17 al 19 de abril próximo.

El otro equipo español presente en el torneo final es el Casademont Zaragoza que se medirá al Basket Landes en uno de los cuartos de final.

El cuadro de la Final Six que se jugará en el Príncipe Felipe, de Zaragoza / EUROLEAGUE

Equipos turcos en las posible semifinales

Los ganadores de los duelos del Spar Girona y el Casademont Zaragoza tendrán como rivales al Fenerbahçe, en el caso de que las gerundenses superen al Venezia, mientras que un triunfo zaragozano les mediría en la otra semifinal ante el Galatasaray.

El cuadro del torneo final en Zaragoza quedó definido después de los enfrentamientos del play-In, que estaban pendientes del desempate, donde el Galatasartay superó al Landes (67-51) para lograr el acceso directo a las semifinales.