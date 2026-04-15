El Spar Girona hace historia al plantarse en las semifinales de la Euroliga

El Spar Girona aún tiene que jugar el partido más importante de su historia. Pensábamos que sería hoy, pero con la victoria contra el Venecia (70-64), superando una vez más todos los contratiempos, escribirá una página más en su historia disputando por primera vez el viernes unas semifinales de Euroliga contra el Fenerbahçe.

Spar UNI Girona - Umana Reyer Venezia (baloncesto, Euroliga femenina), 15/04/2026 EUROLIGA FEMENINA GIR 70 64 VEN Alineaciones SPAR UNI GIRONA, 70 (19+20+17+14): Klara Holm (14), Laura Quevedo (3), JusteJocyte (18), Carolina Guerrero (5), Mariam Coulibaly (19) -cinco inicial-, Ainhoa López (4), Chloe Bibby (5) y Lola Pendande (2). UMANA REYER VENEZIA, 64 (19+9+19+17): Mariella Santucci (5), Ivana Dojkic (19), Francesca Pan (7), Kaila Charles (6), Lorela Cubaj (13) -cinco inicial-, Matilde Villa (4), Francesca Pasa, Stephanie Mavunga (8), Joyner Holmes (2), Martina Fassina y Giuditta Nicolodi.

El primer objetivo, alargar la estancia en Zaragoza hasta el domingo, porque, pase lo que pase contra las turcas, las gerundenses optarán a ser terceras como mínimo, se ha cumplido. El equipo y la afición podrán disfrutar del torneo con toda la intensidad hasta el último día, exportando el famoso orgullo gerundense a la máxima competición continental. Sin Canella, Carter ni Merceron, el Uni ha hecho un esfuerzo brutal para estar en semifinales, premiado por la afición desplazada y también por los propios seguidores locales.

Una canasta de Holm sobre la bocina ha permitido llegar al descanso con el Spar dominando por once (39-28) tras una intensa batalla en la primera parte. El punto de inflexión hay que buscarlo en el parcial de 10-1 que el equipo gerundense ha infligido a su rival, culminado por un triple de Guerrero (35-24) a poco más de dos minutos para el descanso. El equipo gerundense dominaba, pero un par de acciones que, por mala fortuna, habían terminado con el balón escupido por el aro impedían que eso se reflejara en el marcador. El equipo se hacía fuerte en defensa y cuando entraron un par de triples (Coulibaly y Guerrero) y se secó el ataque italiano, la diferencia se amplió. Además, el Venecia estaba especialmente desacertado en el triple (2/10 al descanso) y tenía a Dojkic, con 7 puntos, como su jugadora más determinante.

El Spar ya había tenido una primera ventaja de 9 puntos en el primer cuarto (19-10) después de que un triple de Bibby obligara al técnico del Venecia a pedir el primer tiempo muerto. En aquella ocasión, sin embargo, el rival volvió enseguida al partido, con un triple de Mavunga que empataba a 19 tras un parcial de 0-9 con el que se cerraba el primer cuarto. Después, en el segundo, el Uni encontró el acierto, con Coulibaly y Jocyte como jugadoras más acertadas en ataque, y con Ainhoa López durante muchos minutos como base, ante la baja de Carter, para dar descanso a Holm.

La afición gerundense se hacía notar desde la grada, mientras el público local iba llegando al pabellón, preparado para vivir a continuación el Zaragoza-Landes con otra plaza para las semifinales en juego. Coulibaly era la referencia, muy solvente atrás y también en ataque, luchando con las pívots italianas y, a menudo, recibiendo sin que los árbitros señalaran las faltas. Un balón de Holm ampliaba la diferencia a +13 (43-30) a 6:30 para acabar el tercer cuarto. Pero un 2+1 de Cubaj acercaba al Venecia (45-37). El Venecia se puso a 4 (47-43) con dos triples seguidos de Dojkic y Pan. El Uni sobrevivió y Pendande devolvió el +9 (54-45). Y no solo eso: a seis segundos de cerrar el parcial, Jocyte situó el 56-45 desde el tiro libre.

La batalla de los últimos diez minutos fue épica. Cada punto se luchaba. Pero en una final europea no hay tiempo para lamentarse, y el Uni, pese a las bajas y la corta rotación, siguió dejándose la piel. A seis minutos del final ganaba de 9 (60-51). La manera en que Holm celebró una falta en ataque recibida demostraba lo concentrado que estaba el equipo gerundense. Y más cuando en la siguiente jugada Coulibaly ponía el +11 para el Uni (62-51) con 4:52 por jugar. El equipo supo jugar siempre al ritmo que requería el partido y se entró en los dos últimos minutos con +9 (66-57). Aún no había nada decidido. El Venecia luchó hasta el final. A un minuto, el Uni solo dominaba por cuatro (68-64). Bibby falló un triple, pero el rebote se lo quedó el equipo gerundense.

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El partido lo sentenció Holm con dos tiros libres a ocho segundos del final. La victoria fue muy celebrada por las jugadoras y la afición del Spar Girona, pero también por los locales, contando con el apoyo de los seguidores del Casademont Zaragoza.