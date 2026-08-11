El SPAR Girona y el FIATC Girona ya tienen fecha para su primer partido de pretemporada

La cuenta atrás para el inicio de la temporada 2026/27 ya está en marcha. Después de arrancar los entrenamientos el próximo 17 de agosto, tanto el SPAR Girona como el FIATC Girona conocen ya la fecha y el rival de su primer partido de pretemporada. El SPAR Girona será el primero en entrar en escena.

El conjunto gerundense disputará su primer compromiso de preparación el viernes 28 de agosto, a las 20.00 h, ante el Manresa CBF, en el marco de la 2ª edición del Torneo Platja d' Aro de Baloncesto. El partido servirá como primera prueba para el conjunto dirigido por Roberto Íñiguez después de las primeras semanas de trabajo.

Al día siguiente, sábado 29 de agosto, a las 20.00 h, será el turno del FIATC Girona, que se enfrentará al Cheshire Phoenix en el mismo escenario y dentro del programa del 2º Torneo Platja d'Aro de Baloncesto.

Las entradas para ambos partidos ya pueden adquirirse a través de la web oficial del club, www.basquetgirona.com. El Ayuntamiento de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró y el Bàsquet Girona siguen pues con su colaboración institucional, deportiva y promocional.

El técnico Moncho Fernández, ya dio la bienvenida a tres de los nuevos fichajes del equipo gerundense / FIATC GIRONA

Llegan los primeros efectivos

El FIATC Girona comienza a recuperar el pulso del baloncesto. Aljaž Kunc, Isaac Vázquez y Andrzej Pluta son los primeros jugadores que han llegado a la ciudad para empezar a preparar la temporada 2026/27.

Los tres nuevos fichajes afrontan sus primeros días en Girona antes del inicio de los entrenamientos de pretemporada. La llegada de los jugadores da el pistoletazo de salida a la preparación de un curso especialmente ilusionante para el conjunto gerundense, que afrontará su primera participación en competición europea.