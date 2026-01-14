El Spar Girona, sin Coulibaly, cede el liderato de la Euroliga al Galatasaray

El Spar Girona cedió este miércoles el liderato de la Euroliga femenina al Galatasaray al perder contra el equipo turco en Fontajau (68-82), en un partido en el que notó mucho la baja por lesión de la pívot maliense Mariam Coulibaly, MVP de la máxima competición continental.

El conjunto de Roberto Íñiguez compitió de tú a tú contra uno de los mejores equipos de Europa y uno de los principales candidatos al título, pero sin Coulibaly el Galatasaray fue demasiado superior en los aros. Las interiores Kuier y Juhasz sumaron 42 puntos y 52 créditos de valoración.

Bibby, MVP de la última Liga Femenina Endesa y baja por lesión durante la primera mitad de esta temporada, debutó en la Euroliga con una excelente actuación (21), pero no fue suficiente.

El conjunto gerundense presentó lucha, pero acabó cediendo en Fontajau / ARNAU RESCLOSA/DDG

Galatasaray, líder en solitario

El Galatasaray queda ahora como líder en solitario (8/1) y el Girona se quedaría el segundo y último billete directo para la final a seis del grupo E, pero el Beretta Famila Schio se ha acercado a una sola victoria. El tercero y el cuarto disputarán el 'playoff' y los dos últimos quedarán eliminados.

Roberto Íñiguez había dicho en la previa que el Girona tendría que "rozar la excelencia y más sin Mariam" y quedó claro desde los primeros minutos (4-10). Las locales sufrían mucho por el físico de las turcas, sobre todo de Juhasz, autora de nueve puntos con el 9-15, pero apareció la figura de Bibby.

El Girona remontó el partido con un 5/7 en triples con un 4/5 de la ala-pívot australiana (21-19) y despidió el primer cuarto con un ilusionante 23-21 a favor. En el segundo período el protagonismo pasó a manos de Pendande. Firmó los siete primeros puntos (30-25) y Canella estableció la máxima ventaja con otro triple (33-27).

Era el 6/12 (50 %) contra un rival que tenía un triste 1/9 (11 %) y que se salvaba gracias a los puntos en la pintura (6-20). Pero jugaba incómodo contra un Girona que ganaba hasta el rebote. Bibby enlazó dos acciones para alcanzar los 16 puntos y alimentar la renta hasta el 37-29. Juhasz llegó a los 13 con el 37-35, imparable bajo el aro, pero las locales se fueron al descanso con cinco puntos de margen con un triple de Carter.

Igualdad tras el descanso

La igualdad continuó y se acentuó tras el descanso. El Galatasaray se puso por delante por primera vez desde el 18-19 con el 45-46. Las turcas lucían un 1/13 en triples (8 %), pero sin Coulibaly como rival en la pintura las interiores Kuier y Juhasz ya llevaban 27 de los 46 puntos visitantes.

Sin Coulibaly, el Spar Girona tuvo que remar siempre a contracorriente / ARNAU RESCLOSA /DDG

El Galatasaray logró un parcial de 0-9 para situar el 45-50. El Girona remaba a contracorriente para no rendirse y seguir vivo, pero el equipo otomano despidió el tercer período con su máxima ventaja (55-64). El parcial del cuarto fue de 15-19.

El balance en la pintura ya era de 16-48. El porcentaje de acierto en los tiros de dos puntos local no llegaba al 40 % y el turco alcanzaba el 70 %. En el último cuarto la renta visitante alcanzó los 12 puntos (60-72). El Girona respondió y volvió a entrar en el partido a falta de tres minutos (66-72), pero el Galatasaray sentenció con un triple.

El equipo otomano acabaría con un 19 % de acierto y las locales, de menos a más, desfondadas, con un 23 % insuficiente. Contra uno de los principales candidatos al título se notó mucho la ausencia de Coulibaly, mejor jugadora de la Euroliga en puntos por partido (19) y valoración (21,5).

Ficha técnica:

Spar Girona, 68 (23+17+15+13): Holm (4), Quevedo (10), Jocyte (2), Bibby (21), Pendande (12) -cinco inicial-; Carter (8), Canella (5), Guerrero (-) y López (6).

Galatasaray, 82 (21+14+29+18): Oblak (13), Johannes (5), Smalls (7), Juhasz (23), Kuier (19) -cinco inicial-; Williams (13), Cora Yamaner (-), Erdogan (2), Bayram (-) y Cidal.

Árbitros: Gajdosz (Polonia), Tomic (Croacia) y Teixeira (Portugal). Sin eliminadas.

Incidencias: Partido de la jornada 3 de la segunda fase de grupos de la Euroliga disputado ante 1.678 aficionados en el pabellón de Fontajau, en Girona.