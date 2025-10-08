Baloncesto
El Spar Girona arrasa en su regreso a la Euroliga
Las gerundenses superaron con claridad al Gdynia por un contundente 86-53
EFE
El Spar Girona volvió a la Euroliga por todo lo alto y con una contundente e ilusionante victoria contra el VBW Gdynia polaco en Fontajau (86-53). Holm (15 puntos, siete asistencias, cuatro robos y 27 de valoración), Coulibaly (22) y Jocyte (14) lideraron al Girona en su regreso a la máxima competición dos temporadas después.
EUROLIGA FEMENINA
GIR
CHO
|UNI GIRONA, 86
|(21+23+12+30): Holm (15), Jocyte (14), Quevedo (5), Guerrero (5), Coulibaly (22) -cinco inicial-; Amihere (7), Carter (-), Pendande (6), Canella (5) y López (7)
|GDYNIA, 53
|(11+9+20+13): Wrzesinski (11), Ekh (-), Ulan (8), Banaszak (2), Hebard (7) -cinco inicial-; Pawlowska (5), Jakubiuk (8), Jones (7), Zalewska (5) y Gilmajster (-)
El técnico, Roberto Íñiguez, no quiso colocar al Girona entre los favoritos a disputar la final a seis, pero el equipo catalán ha dado un paso adelante y puede ser candidato tanto a la Liga y la Copa de la Reina como también a la Euroliga.
Íñiguez había reconocido que el equipo tenía que estar al nivel de dureza que exige la Euroliga desde el primer momento "porque si quieres reaccionar igual ya vas tarde" y el Girona persiguió la victoria desde el salto inicial, liderado por Coulibaly (4-0). La pívot maliense promedió 22 puntos y 29 de valoración la temporada pasada con el Joventut Badalona y ha reforzado un equipo que aspira a todo y que tiene tres de las cinco jugadoras del último cinco ideal de la Liga Endesa: Holm, Bibby y Coulibaly.
También han llegado otras jugadoras clave como Jocyte, una alero lituana de tan solo 19 años que ya es una gran realidad: fue una de las grandes sensaciones del Eurobasket y también demostró su talento en su primer día en Fontajau.
Fue una puesta en escena fantástica del Girona (16-05, con nueve puntos de Coulibaly), muy superior en físico (7-1 en rebotes) y en talento. El Gdynia chocaba con una defensa intensa y a los diez minutos perdía por diez puntos (21-11). El partido quedó sentenciado en el inicio del segundo cuarto, con un 33-13 a los 14 minutos y un Gdynia bloqueado y absolutamente superado.
Guerrero firmó el 40-15 con el quinto triple en diez intentos locales y aumentó la máxima ventaja hasta los 27 puntos (42-25). El equipo polaco contestó con su primer tiro de tres puntos, pero al descanso el duelo estaba resuelto (44-20).
En la segunda parte cayó el acierto y intensidad locales por la claridad del resultado y el Gdynia logró recortar diferencias: 49-31 tras un 0-9 y 56-40 al final del tercer cuarto (12-20). Las polonesas habían anotado los mismos puntos que en toda la primera mitad.
Se acercaron un poco más con el inicio del último período (56-43), pero Quevedo, Coulibaly y Holm disiparon cualquier duda (66-43) y el Girona selló la primera victoria europea -con un parcial de 30-13 en el último cuarto- con su máxima ventaja: de 33 puntos (86-53).
