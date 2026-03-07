Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

Spanoulis, harto de la situación del AS Mónaco, renuncia a dirigir al equipo

El técnico italiano no se presentó este sábado para dirigir el duelo ante el Cholet, la antesala de su salida del club, que todavía no ha anunciado oficialmente su marcha

Vassilis Spanoulis se ha cansado de la situación del club y quiere irse lo antes posible

Vassilis Spanoulis se ha cansado de la situación del club y quiere irse lo antes posible / EFE

Ramon Palomar

Ramon Palomar

Vassilis Spanoulis dejará de ser el entrenador del AS Mónaco en las próximas horas después que el tècnico griego decidiera no presentarse al duelo que medía a su equipo ante el Cholet, en partido de la liga francesa. Todo un mensaje del entrenador, que ya se ha cansado de la caótica situación que vive el club, y que le ha llevado a tomar una decisión tan radical.

Spanoulis se ha quedado con una plantilla esquelética tras las salidas de jugadores como Makoundou y David Michineu, dos miembros de la plantilla que no han esperado a que el club se acabe desintegrando y han conseguido salir del avispero.

Y todo apunta que el próximo será el propio entrenador, que ha visto como un club al que llevó a la gran final de la Euroliga el año pasado, se ha visto inmerso en tantos problemas, especialmente financieros, que le impide seguir realizando su trabajo de una manera normal, centrado solo en los aspectos deportivos, y más con la mala situación del equipo que ha ido perdiendo posiciones, y al ritmo actual de derrotas, quizá no logre ni tan solo meterse en la lucha por los play-offs.

El todavía técnico del AS Mónaco no compareció para dirigir al equipo ante el Cholet

El todavía técnico del AS Mónaco no compareció para dirigir al equipo ante el Cholet / STR

Mirotic se baja del carro

El último ‘golpe’ al equipo lo recibió este mismo sábado cuando se supo que Mirotic se perderá las próximas semanas e incluso podría haber puesto fin a la temporada si necesita pasar por el quirófano para soluciones sus problemas de fascitis plantar. ¿Se ha borrado también el montenegrino?. La verdad no se conoce del todo.

Con los dos jugadores que han dejado el equipo al rescindir sus contratos y con la baja de Mirotic, la realidad es que el AS Mónaco solo cuenta con 10 jugadores: Elie Okobo, Terry Tarpey, Nemanja Nedovic, Matthew Strazel, Mike James, Alpha Diallo, Jaron Blossomgame, Juhann Begarin, Daniel Theis y Kevarrius Hayes.

Spanoulis se siente incapaz de llevar adelante el proyecto, a pesar de que Mike James no se entrega todavía

Spanoulis se siente incapaz de llevar adelante el proyecto, a pesar de que Mike James no se entrega todavía / MONACO

La situación se complica aún más por el hecho de que el club se encuentra actualmente bajo una prohibición de fichajes, lo que le impide inscribir nuevos jugadores y con una posible quiebra financiera el próximo 3 de abril si así se decide en corte judicial.

Esto significa que el Mónaco debe depender exclusivamente de los jugadores que ya tiene en la plantill ay todo apunta que no será suficiente para ser competitivos hasta final de la campaña, aunque sigan contando con el irascible Mike James, que arreó un trompazo a su compañero Okobo al final del duelo ante el Fenerbahçe.

