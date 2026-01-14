El sorteo de la Copa del Rey 2026 será el próximo lunes 26 de enero

El Teatre Martín i Soler del Palau de les Arts Reina Sofía será el escenario del sorteo de emparejamientos de la Copa del Rey València 2026, que se celebrará el próximo lunes 26 de enero a las 12:00 horas. El acto servirá para definir el cuadro del torneo, que se disputará en la capital valenciana del 19 al 22 de febrero. El evento marca el inicio oficial de la cuenta atrás para la competición del KO, una de las citas más esperadas del calendario del baloncesto español.

A la espera de completar el cuadro

A falta de dos jornadas para completar la primera vuelta, la Copa ya tiene cinco equipos clasificados tras la disputa de la Jornada 15: Valencia Basket, Real Madrid, Barça, UCAM Murcia y Joventut Badalona. Sin embargo, todavía quedan tres billetes por adjudicar y la pelea está abierta entre cinco aspirantes: Kosner Baskonia, La Laguna Tenerife, Unicaja, Surne Bilbao y Dreamland Gran Canaria, que se jugarán su presencia en el torneo en las últimas fechas de esta fase.

Xavi Pascual volverá a disputar la Copa del Rey tras su regreso al Barça / Gorka Urresola

En cuanto al formato del sorteo, los cuartos de final quedarán configurados mediante un cruce entre cabezas de serie y no cabezas de serie. Por el momento, solo el Real Madrid tiene asegurada su condición de cabeza de serie en ese bombo, mientras el resto de posiciones dependerá del desenlace de las próximas jornadas.

Además, el calendario también introduce un pequeño incentivo competitivo: el primer clasificado al término de la Jornada 17 disputará su partido de cuartos de final el jueves 19 de febrero, lo que le permitiría descansar un día en caso de avanzar hasta las semifinales.

Con el sorteo a la vuelta de la esquina y varias plazas aún en juego, València se prepara para vivir semanas decisivas que desembocarán en un torneo llamado, un año más, a concentrar la emoción del baloncesto en cuatro días.