El sorprendente equipo de Great Osobor para su debut profesional

Uno de los jóvenes jugadores españoles que cuentan para el futuro de la selección española absoluta, el joven tudelano Great Osobor, ha sorprendido a propios y extraños decidiendo su primer aventura profesional, y no será en un equipo de la NBA ni tampoco en la Liga Endesa como han hecho otros compañeros.

Y es que Osobor, una de las grandes promesas del basket español, ha decidido fichar por el prácticamente desconocido Science City Jena, de la Liga alemana, un equipo recién ascendido que le ha convencido para que se una a su proyecto cuando podría, posiblemente, optado por otros equipos más competitivos.

Osobor ha contado con protagonismo en la liga universitaria estadounidense, donde ha jugado en los equipos de Montana State, Utah State y Washington, siempre acompañado de su entrenador, Danny Sprinkle. En su última temporada, Osobor promedió 12,1 puntos y 6,4 rebotes, unas buenas estadísticas, que le han llevado al equipo alemán.

No espera a la NBA

Tras disputar la NBA Summer League con los Houston Rockets en la que mostró sus grandes condiciones, estuvo atento para firmar esa nueva modalidad de contrato denominada ‘two-way’ en la que es posible compartir minutos en la NBA y con el equipo de la G-League.

Osobor está llamado a ser uno de los jugadores de futuro de la selección española / FEB

Pero ante la incerteza de su carrera en Estados Unidos, no se lo ha pensado dos veces y dará el salto a Europa de la mano del conjunto alemán dirigido por Björn Harmsten, y que cuenta en el equipo con jugadores como Chris carter o Alexander James Herrera.

“Buscábamos un pívot que encajase. Great pasó los últimos cuatro años en la universidad, recientemente completó la preparación para el Eurobasket con la selección española y jugó con el equipo B. Es un jugador que interpreta el cinco de forma diferente”, dijo el técnico del Science City Jena.

Osobor jugó a gran nivel en los Huskies y le llevó a la NBA Summer League, pero no cerró ningún contrato / NCAA

No es jugador de cupo en la ACB

Osobor, aunque nacido en Tudela, se trasladó con su família a Bradford (Inglaterra) hasta antes de dar el salto a Montana State en 2021, pero al no formarse en el baloncesto español no puede considerarse cupo lo que le restó interés a muchos equipos de la ACB que seguro hubieran suspirado por incorporarle.

El nuevo jugador del cuadro alemán será el único jugador español en la BBL aunque sí habrá un técnico español, Pedro Calles, que dirigirá al ALBA Berlín. Un jugador canterano del Joventut, Zsombor Maronka juega en el Hamburgo alemán.