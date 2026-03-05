El sorprendente destino de Omer Yurtseven tras ser repudiado por Ergin Ataman en Panathinaikos

Omer Yurtseven fue una de las grandes estrellas que Panathinaikos integró a su ambicioso y multimillonario proyecto desde el verano de 2023. El pívot uzbeco, con pasaporte turco y más de un centenar de partidos en la NBA vistiendo las camisetas de Miami Heat y Utah Jazz, desembarcó en Atenas en 2024 para integrarse en las filas de un PAO que meses antes había levantado su séptima Euroliga.

Pero lo cierto es que el paso de Yurtseven por Panathinaikos ha dejado más sombras que luces. La sombra de Mathias Lessort siempre fue muy alargada, tanto cuando luchaba con él por minutos en cancha, como cuando el pívot galo sufrió una grave lesión que todavía le mantiene alejado de las canchas.

Su entrenador, Ergin Ataman, no ha acabado de confiar en él, y el conjunto heleno ha ido incorporando piezas y más piezas a la posición de '5'. En verano llegó el también exNBA Richaun Holmes, y con el curso ya empezado, otro interior con experiencia en América como es el campeón del mundo Kenneth Faried, también se incorporó al equipo ateniense para reforzar una posición en la que muchas veces también actúa Dinos Mitoglou.

Omer Yurtseven, en un partido de la Euroliga con Panathinaikos / EFE

La paradoja de Yurtseven y Ataman: invisible en PAO, imprescindible en la selección

Yurtseven no ha encajado en Panathinaikos, pero es cuanto menos curioso que en la selección turca, también bajo las órdenes de Ataman, el pívot otomano ha brillado en las pasadas ventanas FIBA camino hacia el Mundial: en las dos victorias ante Serbia (78-82 y 94-86), Yurtseven promedió 15,5 puntos y seis rebotes por encuentro.

El pasado 28 de febrero, Panathinaikos anunció su adiós, y en menos de una semana, Yurtseven ya tiene nuevo destino, regresando a Estados Unidos, ya que por fechas, no puede fichar por ningún otro equipo de la Euroliga para terminar la temporada.

El nuevo destino de Yurtseven

Ahora bien, no será en la NBA, sino en la G League. El turco ha llegado a un acuerdo con los Rio Grande Valley Vipers, el equipo afiliado de los Houston Rockets en la liga de desarrollo de la competición americana.

Yurtseven desembarca en el actual segundo clasificado de la conferencia Oeste de la G-League, que ostenta un balance de 17 victorias y ocho derrotas.

Quedará por ver si al otomano se le vuelven a abrir las puertas de la NBA en un futuro, o si la temporada que viene baraja un nuevo regreso al baloncesto europeo. Pero por el momento, Yurtseven seguirá su carrera en la G-League.