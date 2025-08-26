¿Cuáles son las selecciones favoritas para llevarse el Eurobasket 2025?

Este próximo miércoles arranca el Eurobasket 2025 con el partido inaugural entre Lituania y Gran Bretaña a partir de las 12:30h (CET). Son muchas las estrellas tanto de la NBA como de la Euroliga que se reúnen para disputar del 27 de agosta hasta el 14 de setiembre el torneo más importante de selecciones a nivel europeo. Serbia, con un 'rooster' que da miedo, parte como la gran favorita para llevarse un campeonato en que España se mantiene como la vigente campeona. Pero, ¿cuáles son las selecciones favoritas para proclamarse como campeonas de Europa? En SPORT te damos los detalles.

RANKING SEGÚN LA FIBA

La propia federación de baloncesto tiene su propio 'power ranking' con un listado de las selecciones favoritas para llevarse el Eurobasket 2025. En este listado, la FIBA da como principal candidata a Serbia. La selección que entrena el ex azulgrana Svetislav Pešić llega al europeo de baloncesto con un equipo que da temor. Una selección encabezada por el tres veces MVP de la NBA, Nikola Jokic.

En segundo lugar, la FIBA sitúa a la vigente campeona del mundo, Alemania. Una selección entrenada por el español Àlex Mumbrú quien, por mala fortuna, no podrá estar en el partido de debut de su equipo después de ser ingresado de urgencia por una infección.

Francia, pese a llevar un equipo mucho peor con el que podría haber llegado al Eurobasket a raíz de las lesiones (Wembanyama, por ejemplo) es la tercera favorita para llevarse el título. Los franceses, campeones de Europa en el 2013, han llegado invictos a un Eurobasket donde la FIBA le da como principal candidata a llevarse la medalla de bronce.

En cuarta posición de este 'power ranking' de la FIBA encontramos a la Grecia de Giannis Antetokounmpo. El conjunto heleno, entrenado por Vassilis Spanoulis, con un balance de 4-3 en esta pretemporada, no ha sido capaz de ganar a ninguna de las selecciones que están por encima de ella en el 'power ranking' de la FIBA (77-92 ante Francia y 66-76 ante Serbia).

Finalmente, completando el top-5 de selecciones favoritas para el Eurobasket 2025 se encuentra Lituania. Situada en el grupo B junto a Alemania, la selección entrenada por Rimas Kurtinaitis, se volverá a encomendar a su gran estrella, Jonas Valančiūnas, para buscar lograr una medalla en este Eurobasket 2025.

España por su parte se sitúa en el décimo lugar del ranking. La selección española hace menos de una semana no se incluía ni en el top-10 de candidatas al título.

El 'power ranking' de la FIBA de selecciones favoritas para llevarse el Eurobasket 2025 / FIBA

RANKING SEGÚN LAS CASAS DE APUESTAS

El listado en las casas de apuestas varía un poco si se compara con el 'power ranking' de la FIBA. Lo más sorprendente es que para las casas de apuestas España sí entra en el top-5.

El top-4 para las casas de apuestas es exactamente igual para las casas de apuestas que para la FIBA. Sin embargo, en el quinto lugar se situa España. Los de Scariolo llegan al EuroBasket 2025 como la actual campeona, habiendo conquistado cuatro de los seis últimos torneos desde 2009. El equipo mezcla la experiencia de jugadores como Juancho Hernángomez con el talento emergente de Santi Aldama. Sin embargo, pese a su historial de éxito, la plantilla de este año es prácticamente nueva, lo que supondrá un gran desafío para mantener su posición frente a selecciones cada vez más competitivas y con grandes estrellas en sus filas.