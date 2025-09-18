Estas son las estadísticas del Al Ahli-Unicaja
El equipo de Ibon Navarro sumó este jueves en Singapur la primera victoria de la temporada, en el arranque de la Copa Intercontinental FIBA 2025
Emilio Fernández
El Unicaja ganó este jueves al Al Ahli y se queda a solo dos triunfos más de convertirse el próximo domingo en campeón de la Copa Intercontinental 2025. Mal partido en líneas generales de ambos equipos, aunque el talento del Unicaja fue decisivo para que la victoria cayera del lado cajista.
MVP
El MVP del partido, con sus 16 créditos de valoración, fue Tyler Kalinoski, gracias a sus 12 puntos, 1 rebote y 2 asistencias. El exterior americano de pasaporte belga tuvo una tarjeta de tiro impoluta con 4 triples de otros tantos intentos.
Tyson Pérez y Webb III, otros destacados
El máximo anotador del equipo fue Tyson Pérez, con 16 puntos. El mejor +/- del partido lo firmó uno de los recién llegados, James Webb III, con un +17.
Vía: La Opinión de Málaga
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El 'niño prodigio' de 15 años que viaja a Newcastle
- Cambio de planes para relevar a Lamine Yamal
- Mateu Lahoz dicta sentencia sobre el polémico penalti que dio la victoria al Real Madrid: 'Este tipo de acciones...
- De Zerbi explota y señala al Madrid: 'El penalti es una vergüenza
- Old Trafford, en llamas: el despido millonario de Amorim
- Graves acusaciones contra el Madrid: 'Un robo, con ellos en la Champions pasa siempre
- Mónica Marchante revela qué ocurrió entre Luis Enrique y Susana Guasch: 'Me da un poco de pena
- El Barça ya prepara la vuelta a Montjuïc