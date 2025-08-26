Estos son los dorsales de los jugadores de la selección española de baloncesto para el Eurobasket

Del 27 de agosto al 14 de septiembre, España luchará por intentar conseguir el quinto Eurobasket de su historia. Tras las victorias en 2009, 2011, 2015 y 2022, el equipo de Sergio Scariolo buscará proclamarse pentacampeón de Europa, si bien es cierto que el objetivo es realmente complicado y ambicioso.

'La Familia' no se encuentra en el grupo de favoritas a alzarse con el título en Riga, sede de las eliminatorias y de la gran final. Selecciones como Serbia, Francia o Alemania cuentan con alguno de los mejores jugadores del torneo, pero nunca hay que descartar a una España que ya dio la sorpresa en la última edición.

Scariolo dejará la selección tras el Eurobasket / EFE

En cuanto a la lista, Sergio Scariolo ha contado con más contratiempos de los que hubiera deseado. Ya sin los retirados Víctor Claver y Rudy Fernández, Sergio Llull también anunció hace unos meses que ponía punto final a su etapa en la selección para poder afrontar mejor sus últimos años en el Real Madrid. Ricky Rubio, que ha fichado por el Joventut, tampoco ha sido una opción real para el campeonato. Y el juego interior ha sufrido ausencias destacadas como la de Usman Garuba.

Una lista marcada por las lesiones

Además, las lesiones han castigado a un grupo del que se han tenido que bajar Lorenzo Brown, Eli N'Diaye, Alberto Abalde o Alberto Díaz. Demasiados condicionantes para una convocatoria que cuenta con dos bases menores de 20 años, en un equipo que había llegado a contar en el '1' con Sergio Rodríguez, Jose Manuel Calderón y el propio Rubio.

Lorenzo Brown, con España en los Juegos de París / EFE

Por lo tanto, Scariolo ha tenido que arriesgar con algunos nombres que en este Europeo disputarán su primer torneo internacional con la absoluta española. Un grupo que capitanea el azulgrana Willy Hernangómez, y que cuenta con nombres de la altura de Santi Aldama, Darío Brizuela o Juancho Hernangómez.

El calendario de España en el Eurobasket

En la fase de grupos que España disputará en Limasol, 'La Familia' se medirá a Georgia (28/08 14h), Bosnia (30/08 20:30h), Chipre (31/08 17:15h), Italia (02/09 20:30h) y Grecia (04/09 20:30h).

ESTOS SON LOS DORSALES DE LOS JUGADORES DE LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DE BALONCESTO PARA EL EUROBASKET

2 . Josep Puerto

3 . Sergio De Larrea

4 . Jaime Pradilla

5 . Mario Saint-Supéry

6 . Xabi López-Arostegui

7 . Santi Aldama

8 . Darío Brizuela

14 . Willy Hernangómez

22 . Santi Yusta

41 . Juancho Hernangómez

44 . Joel Parra

77 . Yankuba Sima