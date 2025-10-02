¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Surne Bilbao Basket de la jornada 1 de la Liga Endesa?

La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 1 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo en el Martín Carpena la visita del Surne Bilbao Basket del cajista Melwin Pantzar, que esta temporada jugará cedido en el equipo vasco.

Celebración de la Intercontinental

El partido tendrá en los prolegómenos la celebración del título de la Copa Intercontinental, lograda por el Unicaja hace un par de fines de semana en Singapur

UNICAJA-SURNE BILBAO BASKET

El partido de la jornada 1 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 18 horas y será dirigido por Carlos Cortés, Javier Torres y David Sánchez Benito.

Resto de designaciones

Para esta primera jornada, el resto de tríos arbitrales encargados de impartir justicia en las distintas canchas son:

RECOLETA SALUD SAN PABLO BURGOS - BÀSQUET GIRONA

Sábado 04/10/2025, 19:00h

Antonio Conde - Joaquín García González - Iyán González Gálvez

LA LAGUNA TENERIFE - BAXI MANRESA

Sábado 04/10/2025, 20:00h

Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Rubén Sánchez

HIOPOS LLEIDA - RÍO BREOGÁN

Sábado 04/10/2025, 21:00h

Rafael Serrano - Francisco José Araña - Roberto Lucas Martínez

COVIRAN GRANADA - JOVENTUT BADALONA

Domingo 05/10/2025, 12:00h

Jordi Aliaga - Sergio Manuel Rodríguez - Raúl Zamorano

REAL MADRID - DREAMLAND GRAN CANARIA

Domingo 05/10/2025, 12:30h

Fernando Calatrava - Jorge Martínez - Vicente Martínez Silla

CASADEMONT ZARAGOZA - BASKONIA

Domingo 05/10/2025, 17:00h

Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz

UCAM MURCIA - MORABANC ANDORRA

Domingo 05/10/2025, 18:00h

Óscar Perea - Alfonso Olivares - Carlos Merino

VALENCIA BASKET - BARÇA

Domingo 05/10/2025, 19:00h

Carlos Peruga - Luis Miguel Castillo - Fabio Fernández

Vía: La Opinión de Málaga