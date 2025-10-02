Liga Endesa
¿Quiénes son los árbitros del Unicaja-Surne Bilbao Basket de la jornada 1 de la Liga Endesa?
Los de Ibon Navarro arrancan la temporada liguera este sábado, recibiendo en el Martín Carpena al equipo vasco
Emilio Fernández
La ACB dio a conocer este jueves las designaciones arbitrales de los partidos correspondientes a la jornada 1 de la Liga Endesa, que en el caso del Unicaja será recibiendo en el Martín Carpena la visita del Surne Bilbao Basket del cajista Melwin Pantzar, que esta temporada jugará cedido en el equipo vasco.
Celebración de la Intercontinental
El partido tendrá en los prolegómenos la celebración del título de la Copa Intercontinental, lograda por el Unicaja hace un par de fines de semana en Singapur
UNICAJA-SURNE BILBAO BASKET
El partido de la jornada 1 de la Fase Regular de la Liga Endesa 2025/2026 arrancará este sábado a las 18 horas y será dirigido por Carlos Cortés, Javier Torres y David Sánchez Benito.
Resto de designaciones
Para esta primera jornada, el resto de tríos arbitrales encargados de impartir justicia en las distintas canchas son:
RECOLETA SALUD SAN PABLO BURGOS - BÀSQUET GIRONA
Sábado 04/10/2025, 19:00h
Antonio Conde - Joaquín García González - Iyán González Gálvez
LA LAGUNA TENERIFE - BAXI MANRESA
Sábado 04/10/2025, 20:00h
Martín Caballero - Alberto Sánchez Sixto - Rubén Sánchez
HIOPOS LLEIDA - RÍO BREOGÁN
Sábado 04/10/2025, 21:00h
Rafael Serrano - Francisco José Araña - Roberto Lucas Martínez
COVIRAN GRANADA - JOVENTUT BADALONA
Domingo 05/10/2025, 12:00h
Jordi Aliaga - Sergio Manuel Rodríguez - Raúl Zamorano
REAL MADRID - DREAMLAND GRAN CANARIA
Domingo 05/10/2025, 12:30h
Fernando Calatrava - Jorge Martínez - Vicente Martínez Silla
CASADEMONT ZARAGOZA - BASKONIA
Domingo 05/10/2025, 17:00h
Emilio Pérez Pizarro - Arnau Padrós - Yasmina Alcaraz
UCAM MURCIA - MORABANC ANDORRA
Domingo 05/10/2025, 18:00h
Óscar Perea - Alfonso Olivares - Carlos Merino
VALENCIA BASKET - BARÇA
Domingo 05/10/2025, 19:00h
Carlos Peruga - Luis Miguel Castillo - Fabio Fernández
Vía: La Opinión de Málaga
