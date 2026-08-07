La solución al 'overbooking' del Dubai de Xavi Pascual

Dubai Basketball está provocando cambios en el baloncesto europeo. Su entrada en la Euroliga la pasada temporada ha alterado el ecosistema de la competición, aterrizando con mucha fuerza y con un presupuesto que llama la atención de los mejores jugadores y entrenadores que disputan la máxima competición europea. Asimismo, su capacidad económica le permite tener una plantilla muy larga y fichar jugadores con proyecto a largo plazo.

Xavi Pascual dejó el Barça para sumarse al gran proyecto del Dubai y los motivos son muy visibles. El principal es la plantilla. No hay más que ver el roster con el que contó este último año en Barcelona -bajo mínimos en muchos tramos de la temporada- y el que se puede observar en la web dubaití. A viernes 7 de agosto, el técnico de Gavà cuenta con 18 jugadores.

Proyecto ambicioso

El club emiratí presenta un proyecto muy potente a corto y largo plazo. Tras un año de debut con grandes jugadores como Dzanan Musa o Filip Petrusev en el que terminó 11º al límite del play-in, en Oriente Medio se han propuesto empezar a tener más éxitos en la temporada que va a empezar en unas semanas.

Para ello han mantenido el bloque fuerte con los Musa, Petrusev, Bacon, Kabengele o Wright IV y se han reforzado con jugadores de primera talla europea que les permitirá dar varios pasos adelante en distintas facetas del juego.

Han ganado bastante experiencia en la competición, cuestión que se puede personificar en Tornike Shengelia; más puntos y generación de juego con Elie Okobo y Davion Mintz; trabajo sucio y verticalidad con Jaron Blossomgame; e intimidación y capacidad para abrir el campo con la buena mano de Mamadi Diakité. Sin duda, uno de los equipos más completos de la Euroliga.

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Planificación a largo plazo

No obstante, la gerencia del Dubai Basketball no es corta de miras y también planea un proyecto potente a largo plazo. Además de las cinco incorporaciones mencionadas, ha realizado cuatro fichajes más que todavía no se incorporan a la disciplina dubaití y que salen cedidos a diferentes clubes para optimizar su desarrollo: Yannick Kraag, Dane Erikstrup, Simonas Lukosius y Kevin Kokila.

Yannick Kraag (Asisa Joventut) El alero neerlandés, pese a fichar por Dubai Basketball hasta 2030, seguirá en el club de su vida un año más. Cedido desde el club emiratí, continuará siendo el pegamento de Dani Miret tan necesario. No destaca por sus números (5.7 puntos y 5.1 rebotes en 22 minutos), pero su presencia en pista siempre es un seguro de vida de mucho trabajo. Además, Xavi Pascual ya le pretendía para el Barça cuando planeaba seguir en el Palau Blaugrana

Dane Erikstrup (Asisa Joventut) Este pívot danés de 2,13 m. ha sido fichado por el Dubai procedente del Donar Groningen, como avanzó Chema de Lucas. Se trata de un interior que ha realizado una gran temporada en las filas del conjunto neerlandés, promediando 18.4 puntos y 7.0 rebotes en 29 minutos. También es internacional por Dinamarca. Pese a su incorporación, la entidad emiratí ha decidido darle salida este primer año y, al igual que Kraag, jugará cedido en la Penya. Bajo la dirección de Dani Miret, a priori será el quinto interior y compartirá posición con Ante Tomic y Simon Birgander.

Simonas Lukosius (Unicaja) Simonas Lukosius firmó por Dubai para las tres próximas temporadas, pero saldrá cedido en la primera. Todo apunta a que su destino será el Unicaja, que busca un alero que abra la pista. Se trata de una de las sensaciones del Rytas Vilnius, campeón de la Basketball Champions League, junto a Ignas Sargiunas, que ha fichado por el Fenerbahçe. Además, en dicha Final Four fue el MVP de la final anotando 23 puntos en 23 minutos.