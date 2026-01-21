La solidaridad de los ultras de Panathinaikos con las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

El mundo del baloncesto no es ajeno al dolor de una de las peores noticias en este inicio de 2026, como es el accidente ferroviario de Adamuz.

La tragedia en la Alta Velocidad española ha roto el sentimiento de todo un país que se solidariza con todo el dolor de las víctimas.

La fatalidad ha traspasado fronteras y el recuerdo ha estado presente durante la jornada 23 de la Euroliga. En el Palau Blaugrana, en el Roig Arena o en el Movistar Arena se llevaron a cabo respetuosos minutos de silencio antes de arrancar los correspondientes partidos.

Se guardó un emotivo minuto de silencio en el Palau por el accidente ferroviaro de Adamuz / Gorka Urresola

El cuarto equipo español de la competición europea, Baskonia, afrontaba una visita exigente a Atenas para medirse a Panathinaikos.

En el terreno deportivo, los de Paolo Galbiati no pudieron apuntarse el triunfo en el OAKA (93-74), pero en el pabellón ateniense, hubo una acción para honrar a las víctimas de la catástrofe ferroviaria.

Baskonia no pudo conseguir la victoria en Atenas / EFE

El grupo de ultras 'Gate 13' colgó una pancarta en las gradas con el siguiente lema: "Desde Grecia hasta España: sentimos vuestro dolor".

Los aficionados griegos mostraron así su afecto y fuerza a Juancho Hernangómez, integrante español de la plantilla de Ergin Ataman.

Un detalle muy aplaudido en redes sociales que demuestra que la rivalidad en el baloncesto queda a un lado cuando la fatalidad se ceba con los inocentes.