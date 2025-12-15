Un ‘soldaldo’ de Jasikevicius lo tiene claro: “Soy el mejor jugador de la Euroliga”

Tras levantar la Euroliga la pasada temporada, el Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius se vio obligado a acometer el último verano una reforma importante en su plantilla ante un relevante número de salidas, algunas de una magnitud considerable.

El adiós más doloroso fue el del exazulgrana Nigel Hayes-Davis, que tras ser elegido el 'MVP' de la pasada Final Four de la competición europea, y ser uno de los líderes de 'Saras' en ese triplete conquistado el pasado curso, hizo las maletas para regresar a América y a la NBA de la mano de los Phoenix Suns.

Nigel Hayes-Davis, en un partido con los Suns / AP

El desembarco de Horton-Tucker al baloncesto europeo

Ante ese cambio de plantilla prácticamente obligado, uno de los fichajes de campanillas para el 'Fener' fue Talen Horton-Tucker. Uno de los habituales desembarcos en el baloncesto europeo de jugadores con experiencia NBA (más de 300 partidos), pero integrando ese grupo de jugadores, cada vez más extenso, de perfiles con cierto minutaje en la Liga americana (más de 19 minutos por encuentro en su trayectoria), pero que deciden aterrizar a la Euroliga para ser faros en sus equipos.

Talen Horton-Tucker, en un partido con los Chicago Bulls / AP

A sus 25 años, Horton-Tucker es un jugador con mucho talento en sus manos. Con un físico aparentemente 'descuidado' y que puede despistar, el estadounidense ha protagonizado algunas de las acciones más espectaculares de la temporada, con algún mate en el que salta a la vista que va muy sobrado de 'muelles'.

Sus números en Euroliga hasta la fecha

Por el momento, el exterior de Fenerbahçe está en 12,7 puntos, con un porcentaje del 51,3% de acierto en el tiro de dos puntos, un 31,7% desde el triple, y un mejorable 67,3% (35/52) desde la línea de personal. Dicha anotación le coloca cerrando el Top-40 de jugadores con mejor media de puntos en la Euroliga, pero lo cierto es que Horton-Tucker no ha dudado en 'tirarse un triple' y nombrarse como el mejor jugador de la competición.

Lo tiene claro: "Soy el mejor jugador de la Euroliga"

Fue en el podcast 'Triple Threat Show' en el que realizó dichas declaraciones. "¿Está mal que me diga a mí mismo? Siente que soy el mejor jugador de la Euroliga. Si puede seguir mejorando y sentirme un poco más cómodo lo podré demostrar", confesó Horton-Tucker.

Campeón de la NBA con Los Angeles Lakers en 2020, el exterior de 'Fener' viene de firmar su mejor partido en Euroliga tras anotarle 24 puntos al Mónaco en la victoria de los turcos por 86-92 en la reedición de la última final por el título.

Por delante, tres partidos de alta exigencia para que Horton-Tucker demuestre si realmente es el mejor jugador del torneo: Panathinaikos, Olimpia Milano, y Barça el próximo 23 de diciembre (18:45h CET).