Sold out en las entradas del partido especial por el Día de la mujer

A pocos días del partido especial por el Día de la Mujer, Movistar Estudiantes anuncia el Sold Out de todas las entradas del pabellón.El domingo 9 de marzo a las 18:30h se enfrentará el equipo femenino de Movistar Estudiantes a Hozono Global Jairis en el Movistar Arena. El viernes previo al partido, las entradas están agotadas y el club se ve obligado a cerrar la venta del partido.

Las Women in Black de Movistar Estudiantes disputarán el partido en el Movistar Arena (antes WiZink Center), con el objetivo de seguir creciendo y visibilizando el deporte femenino; y este sold out es todo un éxito para la causa.Además, todos los patrocinadores se han volcado en el partido, por lo que se espera una gran «Fiesta del Balon

Se esperará mucha afición, por lo que se recomendará llegar con tiempo al pabellón. Una vez los aficionados entren al Movistar Arena, podrán disfrutar de varias actividades para peques y mayores.

Pintacaras (esquina de Felipe II con Goya): CaixaBank podrá a disposición de los más pequeños un pintacaras para que dejen volar su imaginación.Fotomatón y ruleta de regalos (esquina de Felipe II con Jorge Juan): todo el que quiera podrá pasarse por el stand de Northgate y llevarse a casa de recuerdo una fotografía de este día tan especial. Además, igual hay suerte en la ruleta y también caen algunos regalos.

Tienda con merchandising oficial (Fuente del Berro): disponible el merchandising oficial de Movistar Estudiantes en la tienda habilitada. Los aficionados podrán comprar las camisetas de juego, bufandas, banderas, peluches y el Cubre especial por el Día de la mujer (¡Edición limitada!).

Durante el partido

No sólo se disfrutará del gran baloncesto que se espera en el partido entre Movistar Estudiantes y Hozono Global Jairis, si no que también habrá numerosas activaciones a lo largo del encuentro.Algunos aficionados y aficionadas con suerte lograrán llevarse a casa los siguientes premios: un ordenador por parte de HP, una tarjeta regalo del Corte Inglés, saldo Zity y hasta un meet&greeto con las jugadoras o entradas VIP por parte de Movistar.Y, no se perderán el partido deportistas reconocidas en el panorama español, como son la portera (María Pi), la delantera (Patricia Mascaró) y la presidente (Violeta) de Las Troncas, el equipo de la Queens League; y la medallista paralímpica con el récord de medallas, Teresa Perales.