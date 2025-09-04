Sixto Miguel Serrano: "Me marché en el momento clave, siempre llevaré mi despedida en el corazón"

El 31 de diciembre de 2017, Sixto Miguel Serrano puso punto final a su etapa en Movistar Plus, aceptando una prejubilación de la empresa en la que durante más de dos décadas, puso voz al baloncesto, al fútbol español, y en sus últimos cursos, a la Premier. Con un sello inconfundible y realizando retransmisiones de autor, Sixto estableció un estilo de narración muy particular, y que en estos días en los que las ligas vuelven a ponerse en marcha, se echa y mucho de menos.

En ningún momento se puede hablar de un adiós al periodismo. En esta profesión tan vocacional, el propio Sixto Miguel Serrano reconoce que sigue muy conectado al deporte. Incluso ahora, desde su querida y adorada Murcia, siguiendo algunas disciplinas a las que no les hacía tanto caso en su etapa en activo.

Para los que ya peinamos alguna cana, a Sixto lo relacionamos con esas narraciones de un jovencísimo Pau Gasol en la ACB, o con esa Premier tan británica, menos cuidadosa con el balón, bastante más diferente que la actual en la que parece que los equipos tienen millones y millones de libras por castigo. Pero resulta que los más jóvenes lo conocen por ser 'la voz del 2k', el videojuego de la NBA que en estos días estrena nueva versión, un 2k26 en el que por primera vez se podrá jugar con equipos que mezclen jugadores de la NBA y jugadoras de la WNBA. Hablamos de ello con Sixto y como no, de su quiero Real Murcia, al que tanto ama y con el que tanto sufre.

Sixto Miguel Serrano sigue siendo la voz principal del NBA 2K 26 / NBA 2K

Primero de todo, Sixto, ¿cómo te trata la vida?

"Estoy bien, tranquilo, relajado, y me encuentro bien. Siempre me viene muy bien y me hace mucha ilusión grabar el NBA 2K porque es algo que ya llevamos con este 14 años. Siempre espero con ilusión la llamada, el momento de la grabación, del viaje a Madrid y poder coincidir con Antoni Daimiel y Jorge Quiroga, aunque llevamos un par de años que no hemos estado juntos en el estudio. Ojalá que sí que lo podamos hacer el año que viene porque lo pasamos muy bien cuando estamos los tres juntos.

¿Echas mucho de menos la profesión?

No lo echo de menos, pero lo recuerdo con un agrado y una felicidad impresionante porque lo pasé muy bien narrando. Los últimos veintitantos años ya me dediqué a narrar fundamentalmente porque los primeros veinte años de mi carrera principalmente trabajé en revistas de baloncesto especializadas, era cuando iba a la NBA cada dos, tres meses y me pasaba allí un mes entrevistando, haciendo fotos. No lo echo de menos porque tomé la decisión después de pensarlo mucho, de reflexionarlo mucho, aceptar la prejubilación que nos ofrecía Movistar Plus. Podía haber seguido, pero decidí poner punto y final. Y no me arrepiento porque además recibí una respuesta supercariñosa de muchísima gente, de jugadores de periodistas, de compañeros nuestros, de aficionados... Estuve emocionado varios días con la despedida que me tributaron, la verdad es que lo agradezco y lo llevaré en el corazón toda la vida. Creo que me despedí en el momento clave. Teníamos muy buen ambiente, muy buenos compañeros en Movistar Plus. Narrar la Premier también es una cosa maravillosa, narrar ese fútbol inglés es una cosa maravillosa. Yo disfruté como un niño.

¿Cómo es la relación con 2K?

Nos llaman desde Madrid un estudio de grabación (Keywords) que trabaja para NBA 2K. Funcionan de maravilla, la manager Lina Ballesteros es extraordinaria. Nos llama y nos va diciendo cuándo está previsto más o menos que llegue el script de Estados Unidos, luego el tiempo que se toman en Madrid para traducirlo y adaptarlo a las expresiones nuestras de baloncesto, aunque muchas son idénticas en Estados Unidos y aquí. Y luego ya, pues tenemos que adaptarnos al horario, cuando nos viene bien, cuántas horas calculamos que vamos a estar grabando, nos ponemos de acuerdo y hacia Madrid, porque yo vivo permanentemente en Murcia ya hace años. Lo pasamos muy bien, el ambiente es extraordinario, son muchos años ya.

Entiendo que existe una biblioteca de grabaciones de anteriores ediciones. ¿Cuántas horas de grabación ha habido para este nuevo NBA 2K26?

Este año no han sido demasiadas porque, como tú dices, al llevar ya 14 años con este, tenemos un archivo muy amplio. Nosotros lo contamos por palabras, y este año han sido, en mi caso, el caso del narrador, 13.500 y pico palabras, algo así. El primer año, había que hacer todo el archivo de nuevo porque era la primera vez que se grababa en español. Yo el primer año grabé 102 horas, estuve en el estudio 102 horas a tope. Luego la cosa fue cambiando a 70-72, y a partir de ahí ya se va aprovechando mucho lo que vamos teniendo porque son frases que valen para siempre y vamos incorporando alguna frase nueva, algún giro nuevo y, lógicamente, los jugadores que se van incorporando, y también algunos modos nuevos del juego.

¿Ha cambiado mucho la manera en como se graba en el estudio?

Sigue siendo muy parecido. Los primeros años sí es verdad que el guion nos llegaba solo en papel, entonces, imagínate con ese volumen de guion de script que tenía, tú llegabas al estudio y veías ahí unos tacos de folios así altos, grandes, decías, madre mía, esto lo tengo que narrar yo solo. En los últimos años ya nos lo ponen por pantalla, una pantallita, tú vas leyendo en la pantalla las frases, el script, y lo vas narrando.

¿Hay margen para la improvisación?

Sí, te dan total libertad, ellos te permiten si quieres meter alguna frase como muy tuya, o algún acento especial, alguna coletilla que hayas utilizado tú en tus años de profesional en la tele, sí te dejan toda libertad. Lo que pasa es que te tengo que decir, que el guion viene tan bién y lo traduce tan bien, que prácticamente no hay nada que cambiar porque viene perfecto. Te lo dan todo hecho. Es muy fácil trabajar con eso.

Estas son las diferentes versiones que salen a la venta del NBA 2K26 / NBA 2K

Tras unos cuantos años ya alejado de los medios, ¿toda la actividad relacionada con el juego te ayuda a estar al tanto de la actualidad de la NBA?

Yo sigo prácticamente todos los deportes. Todos los días me leo, me bebo y me como todo lo que sale publicado. De deportes que me han gustado siempre, incluso deportes que no me llaman tanto la atención. Pero un periodista, yo creo que lo es desde que nace hasta que se muere. Entonces, la información es el cuarto poder. Hay que dominar información la uses o no la uses. Entonces, sí, la NBA la sigo como sigo la Euroliga, como sigo la Premier, como sigo prácticamente todo. Pero la NBA fundamentalmente la sigo porque luego yo tengo que narrar y tengo que estar al tanto, aparte de que me gusta, que la NBA siempre fue una pasión, desde que era adolescente y en España era muy difícil conseguir información, mucho menos vídeos o partidos. Es una pasión que he tenido siempre y me moriré con ella, porque la NBA para mí, como bien dicen allí, es el mayor espectáculo del mundo.

¿Qué tal es la relación con ese público y consumidor del juego que tanto escucha tu voz?

A mí me sorprendió los primeros años, luego ya me acostumbré. He estado muchos años en televisión saliendo en pantalla, antes, durante, después de los partidos, presentando también algunos programas en Movistar Plus. Y yo creo no, seguro. Más gente me ha reconocido por el juego, por el NBA 2K, que por la trayectoria de veintitantos años, por ejemplo, en Movistar Plus. Es curioso, ¿eh? Al principio me sorprendía, luego ya no me choca tanto porque estoy acostumbrado, pero la proyección que tienen los videojuegos, sea este o de otro tipo, es espectacular. Antes de empezar con NBA 2K no sabía la proyección, la fuerza, el tirón que tiene.

¿Cuáles son las principales novedades del NBA 2K26?

Me hace mucha ilusión que el hombre este año de NBA, el símbolo, vaya a ser Shai Gilgeous-Alexander, que ha hecho una temporada extraordinaria. Me hace especial ilusión que no sea estadounidense, no porque tenga nada en contra, todo lo contrario, en Estados Unidos me han tratado siempre muy bien, pero es canadiense y está muy comprometido siempre con su selección. Se lo merece por categoría de jugador y por trayectoria. Y me parece que se puedan combinar este año por primera vez en My NBA plantillas de la NBA y de la WNBA. Que se puedan hacer equipos mixtos me parece muy interesante y esa novedad creo que va a llamar la atención.

Algunas de las frases a grabar por Sixto Miguel Serrano en el estudio / NBA 2K

¿Cuál es la fecha de lanzamiento del videojuego?

A partir del 5 de septiembre ya se puede comprar el videojuego en las tiendas, o sea que a la vuelta de nada. Enseguida está ya con todos vosotros con los que queráis, el NBA 2K26, decimocuarta edición en español, que se dice pronto, 14 años.

¿Qué esperas de la temporada de tu Real Murcia?

Vamos a ver. Hemos fichado a Joseba Etxeberria de entrenador. Hay dos o tres cositas de la plantilla que no me convencen. Yo soy muy exigente porque el año pasado sufrimos mucho, veía venir durante toda la temporada que no ascendíamos. Y esta temporada están armando buena plantilla, pero faltan un par o tres de detalles que vamos a ver si de aquí a que termina el mercado los fichamos. Uno es David Flakus, es un jugador del Castellón, un esloveno, que nos lo cedieron en enero. Jugó fantásticamente bien, marcó siete goles, delantero, se implicó. Y ese es uno de los puntos clave que tenemos que reforzar. Pero faltan dos o tres posiciones todavía. Pero bueno, a seguir animando Real Murcia y como es nuestra es que llevamos dentro, es sufrir. Somos sufridores, un equipo que ha sufrido mucho, pero por eso se le quiere tanto. (Finalmente, el Real Murcia fichó a David Flakus).