Sito Alonso prolonga su idilio con el UCAM hasta junio de 2028: todos los partidos que ha dirigido

Cuando la temporada 2025-2026 aún no ha empezado, el UCAM Murcia CB ya ha puesto la primera piedra de su proyecto hasta junio de 2028 con la renovación del contrato de su entrenador, Sito Alonso, quien tenía hasta ayer un compromiso que firmó en 2024 hasta 2026, es decir, hasta el final del presente curso.

A punto de cumplir 50 años de edad -nació el 4 de diciembre de 1975 en Madrid- y en el inicio de su octava campaña, séptima completa, lo que empezó «como un reto» en 2019, donde el equipo logró 7 victorias en 16 partidos para lograr la permanencia in extremis, «se acabó convirtiendo en un idilio», según las palabras del técnico en el video lanzado por el club en las redes sociales para anunciar la renovación. «A veces, la cabeza señala un cambio de rumbo, pero yo siempre he preferido escuchar al corazón», añade un técnico que esta campaña también dirigirá a la selección de Letonia.

«La renovación supone mantener la línea de estabilidad en el banquillo, un aspecto clave para el crecimiento deportivo del equipo. La continuidad de Sito Alonso permitirá seguir desarrollando un proyecto con identidad propia y objetivos ambiciosos para los próximos años», añadía el club en una nota de prensa.

273 partidos dirigidos

Sito Alonso ya es el entrenador con más partidos en la historia de un club que cumple 40 años de vida el próximo mes de octubre. Desde la permanencia agónica en la primera campaña hasta el subcampeonato de liga, pasando por unas semifinales de la Copa del Rey en Granada y un tercer puesto en la Basketball Champions League, son algunos de los logros alcanzados con Alonso en el banquillo, que acumula ya 273 partidos, que se dividen en 221 en ACB, con un 47% de victorias (105 por 116 derrotas), 2 en las Supercopa, 3 en la Copa del Rey y 47 en la Basketball Champions League. Por tanto, esta misma campaña llegará a los 300 encuentros. Esa cifra solo la ha superado un jugador, Xavi Sánchez, quien acumuló casi cuatrocientos encuentros en doce temporadas.

Amistoso contra el Limoges

Por otro lado, el UCAM Murcia CB, después de anotar una media de 96 puntos en sus dos primeros amistosos, juega este domingo la final del Torneo de Limoges ante el histórico conjunto local, que en la década de los ochenta y noventa llegó a ganar la Copa Korac y también la Copa de Europa, pero que en la última década ha perdido ese papel dominador que tuvo en el baloncesto francés. Frente a los galos, que se impusieron en la otra semifinal al Boulazac por 92-89, tendrán los de Alonso el último test antes de afrontar a partir del próximo sábado la previa de la Champions.

Los universitarios dejaron buenas sensaciones el viernes frente al ESSM Le Portel (100-70), un partido donde brilló el base Michael Forrest, autor de 22 puntos con una serie de 7 de 10 en triples en un partido donde el entrenador combinó varios quintetos.

Hoy (17:00 horas), en un partido que se podrá seguir a través de Youtube, tendrá enfrente a un rival que le debe poner en más problemas. El Limoges cuenta con una plantilla más amplia pese a que en el primer partido no pudo contar con Nikola Jovanovic, pívot de 2,11, y Leon Stergar, dos de sus refuerzos este verano. El base Vincent Amsellem, con 21 puntos, y el estadounidense Frank Mason, un jugador que estuvo el año pasado en China y que con anterioridad jugó en la NBA con Sacramento Kings y Orlando Magic, con 19, fueron los más destacados en semifinales. Justin Lewis, un alero que debuta en Europa tras jugar en la G League, los pívots Kenny Baptiste y Gavin Ware, o el escolta Shawn Tanner, son otros jugadores destacados del Limoges.

En el UCAM Murcia no podrá jugar de nuevo el ala pívot Kaiser Gates, quien no ha podido jugar aún en pretemporada y que se quedó en la ciudad para continuar con el proceso de recuperación de una lesión que empieza a preocupar.