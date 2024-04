Sito Alonso: "Para ganar en el Palau hay que hacer el triple de cosas bien"

El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, lamentó que su equipo debería haber hecho "el triple de cosas bien" para superar al Barça, que este sábado les derrotó en el Palau Blaugrana y, además, les arrebató el 'basket average' particular (97-86).

"Me siento un poco decepcionado por haber perdido este partido. Queríamos intentar competir, como hemos logrado, pero llegar más opciones al último minuto para poder arrebatar la tercera plaza al Barça y no ha sido posible. Hemos hecho un buen partido durante muchos momentos, pero para ganar aquí hay que hacer el triple de cosas bien", resumió.

Desde la sala de prensa del Palau Blaugrana, Alonso reconoció que el Barça hizo "un buen baloncesto" y mereció ganar el partido, aunque señaló las tres faltas que los pívots Marko Todorovic y Simon Birgander vieron antes del descanso lastraron a su equipo, así como la eliminación de Rodions Kurucs por cinco personales en el tercer cuarto.

"La no presencia de Kurucs empieza a ser algo habitual en algunos campos. Tenemos que mirarlo, porque es un jugador vital para nosotros y a veces no puede durar mucho en pista", aseguró el técnico del cuadro murciano, que admitió estar "cabreado" por el hecho de haber perdido el average en la última posesión y no haber "aguantado la pelota".