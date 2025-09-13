Sito Alonso amplía su contrato con el UCAM Murcia hasta 2028

Cuando la temporada 2025-2026 aún no ha empezado, el UCAM Murcia CB ha anunciado que su entrenador, Sito Alonso, ha ampliado su contrato con la entidad hasta 2028. El anterior acuerdo concluía al final del presente ejercicio, por lo que se ha prolongado dos cursos más.

"Lo que empezó como un reto se acabó convirtiendo en un idilio. A veces, la cabeza, señala un cambio de rumbo, pero yo siempre he preferido escuchar al corazón". Con este mensaje a través de un video ha sido como dado a conocer el UCAM Murcia la renovación del madrileño, que llegó a finales de enero de 2019 al club y que con su nuevo compromiso, se quedará a un paso de alcanzar una década.

"La renovación supone mantener la línea de estabilidad en el banquillo, un aspecto clave para el crecimiento deportivo del equipo. La continuidad de Sito Alonso permitirá seguir desarrollando un proyecto con identidad propia y objetivos ambiciosos para los próximos años", dice el club en una nota de prensa.

Sito Alonso ya es el entrenador con más partidos en la historia de un club que cumple 40 años de vida el próximo mes de octubre. Desde la permanencia agónica en la primera campaña hasta el subcampeonato de liga, pasando por unas semifnales de la Copa del Rey y un tercer puesto en la Basketball Champions League, son algunos de los logros alcanzados por el club con Sito Alonso en el banquillo, quien esta campaña compaginará su cargo de entrenador del UCAM con el de seleccionador de Letonia.

Amistoso contra el Limoges

Por otro lado, el UCAM Murcia CB, después de anotar una media de 96 puntos en sus dos primeros amistosos, juega este domingo la final del Torneo de Limoges ante el histórico conjunto local, que en la década de los ochenta y noventa llegó a ganar la Copa Korac y también la Copa de Europa, pero que en la última década ha perdido ese papel dominador que tuvo en el baloncesto francés. Frente a los galos, que se impusieron en la otra semifinal al Boulazac por 92-89, tendrán los de Sito Alonso el último test antes de afrontar a partir del próximo sábado la previa de la Basketball Champions League.

Los universitarios dejaron buenas sensaciones el viernes frente al ESSM Le Portel (100-70), un partido donde brilló el base Michael Forrest, autor de 22 puntos con una serie de 7 de 10 en los lanzamientos triples en un partido donde el entrenador realizó muchas pruebas y combinó varios quintetos.

Esta domingo (17:00 horas), en un partido que se podrá seguir a través de Youtube, tendrá enfrente a un rival que le debe poner en más problemas. El Limoges cuenta con una plantilla más amplia pese a que en el primer partido no pudo contar con Nikola Jovanovic, pívot de 2,11, y Leon Stergar, dos de sus refuerzos este verano. El base Vincent Amsellem, con 21 puntos, y el estadounidense Frank Mason, un jugador que estuvo el año pasado en China y que con anterioridad jugó en la NBA con Sacramento Kings y Orlando Magic, con 19, fueron los más destacados en semifinales. Justin Lewis, un alero que debuta en Europa tras jugar en la G League, los pívots Kenny Baptiste y Gavin Ware, o el escolta Shawn Tanner, son otros de los jugadores destacados del Limoges.

En el UCAM Murcia no podrá jugar de nuevo el ala pívot Kaiser Gates, quien no ha podido jugar aún en pretemporada y que se quedó en la ciudad para continuar con el proceso de recuperación de una lesión que empieza a preocupar.