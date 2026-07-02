Sigue en directo el España-Dinamarca, de clasificación para el Mundial 2027 de Qatar

España regresa a la competición para disputar la tercera Ventana FIBA en la lucha por la clasificaciòn para el Mundial de 2027 en Qatar. El conjunto de Chu Mateo, que ha arrancado su periplo como seleccionador en esta fase de clasificación, llega al duelo sin presión y con los deberes prácticamente hechos, que si no ocurre ninguna sorpresa, le llevará a finalizar en la primera plaza, y posiblemente con Georgia, en la segunda.

Para medirse a Dinamarca, Chus Mateo ha recuperado a jugadores que no han estado disponibles en las anteriores ventanas como los azulgrana Joel Parra y Darío Brizuela, el pívot Willy Hernangómez o el ala-pívot campeón de Liga con Valencia Basket, Jaime Pradilla.

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Para este encuentro, el seleccionador ha dejado fuera a Oriol Pauli y Ferran Bassas, que seguramente tendrán su oportunidad en el duelo del sábado ante Georgia.

España – Dinamarca Chus Mateo y compañía ya están en la Caja Mágica: esta fue su llegada al recinto.

España – Dinamarca Día de España, por ahora de baloncesto, con este encuentro de las ventanas FIBA. Los de Chus Mateo buscarán una victoria en casa en un partido, a priori, más que asequible para el combinado español.