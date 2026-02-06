Sigue en directo el Bàsquet Girona - Valencia Basket de la Liga U
En directo a partir de las 16:00h, un nuevo duelo de la Liga U
Liga U
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo
- Luis Campos, director deportivo del PSG, sobre Pedri: 'La segunda vez que lo vi éramos seis ojeadores
- Sorteo Copa del Rey, en directo: cruces de semifinales, fechas y rival del Barça, hoy en vivo
- Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: 'Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro
- La cláusula que estudia ejecutar el Barça con Szczesny a final de temporada
- Terremoto Mateu Alemany-Simeone: se busca entrenador en el Atlético de Madrid
- La campeona olímpica Carolina Marín, otra vez al quirófano
- Lo que le pide Flick a Bernal para tener más minutos