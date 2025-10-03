Así ha sido la primera canasta de la historia del Valencia Basket en el Roig Arena

El Valencia Basket estrena este viernes 3 de octubre su nuevo pabellón, el Roig Arena en el partido de la segunda jornada de Euroliga ante el Virtus de Bolonia. Un partido histórico que ha dejado también para el recuerdo la primera canasta del equipo valenciano. Los primeros puntos taronja los ha anotado Omari Moore, que ya para la posteridad, podrá presumir siempre de haber estrenado el Roig Arena con los dos primeros puntos de la historia. El jugador taronja, una de las caras nuevas de esta temporada, que además debutaba con el Valencia Basket en la Liga Endesa anotaba la primera casta con una entrada celebrada por la grada. Antes, lo había intentado en la primera posesión del partido Sergio de Larrea aunque sin éxito.

Primeros puntos

Sin embargo, los primeros puntos de la historia del Roig Arena no tuvieron protagonismo taronja sino que fue el base italiano de la Virtus, Alessandro Pajola el que estrenó el pabellón anotando dos tiros libres tras una falta personal precisamente de Omari Moore. Eso sí, el exterior estadounidense taronja puede presumir de haber logrado la primera canasta en juego.

El primer tiro libre de la historia taronja en el Roig Arena lo anotó Jaime Pradilla tras una acción de 2+1 que ponía el 5-5 en el marcador.

Vía: Superdeporte