Shermadini y su galardón favorito

Acostumbrado a una versión más diésel y con la que le cuesta un tanto coger una velocidad óptima, el inicio de este curso por parte de Gio Shermadini parece ser algo diferente a los anteriores. Ya avisó en el primer duelo de la Copa Canarias frente al Dreamland Gran Canaria (27 de valoración en apenas 17 minutos de juego), también brilló en la semifinal de la Supercopa Endesa contra el Real Madrid, yéndose a los 28 de nota; y terminó de explotar este pasado sábado, coincidiendo con el estreno liguero de su equipo.

Ante el BAXI Manresa Gio se fue hasta los 38 créditos gracias a sus 28 puntos (10/15 en tiros de dos y 8/9 en libres), 7 rebotes, dos asistencias, un tapón y siete faltas recibidas, con el añadido de haberlo hecho en poco más de 25 minutos de juego: más de crédito y medio valorado por cada minuto en pista. Nota inalcanzable para el resto de jugadores de la ACB, por lo que el georgiano se ha hecho acreedor del citado galardón. El que más cerca se quedó fue, con 33, Luka Bozic, en la derrota del Granada contra el Joventut.

Nunca tan pronto.

Nunca antes Shermadini había alcanzado, tan pronto, ni notas tan elevadas, ni se había hecho acreedor a la mención de mejor jugador de la semana. El antecedente más parecido —en sus 11 campañas anteriores en España— el MVP más tempranero del ahora poste canarista data de la 20/21, cuando fue el mejor de la quinta jornada, si bien en aquella ocasión solo necesitó para ello 29 créditos, los que firmó contra el Fuenlabrada en el Santiago Martín.

Con el confirmado ayer ya son 25 las menciones de este tipo que aglutina Gio. Y como sucede con Huertas en las asistencias, el georgiano abre una brecha cada vez mayor respecto a los siguientes en esa lista: Arvydas Sabonis y Lou Roe, ambos con 19. Solo en su periplo con el Canarias, 203 duelos, Shermadini suma ya 21 de estos premios. O lo que es lo mismo: uno cada menos de 10 jornadas.

Cuarta mejor marca.

Esos 38 créditos de valoración con los que finalizó el sábado el duelo ante el Manresa suponen la cuarta mejor marca de Shermadini en ACB como jugador del CB Canarias. Por encima, los 43 que le hizo al Bilbao en la 23/24, y el doble destrozo al Granca; 42 en la 19/20, y 41 en la 23/24. Con el Andorra firmó otros tres duelos por encima esos 38: 41, 41 y 39.

Además, y según apunta la web El Rincón del SuperManager, Shermadini alcanza su novena temporada firmando al menos un partido con 35 o más de valoración. Por encima en este ránking aparecen Alberto Herreros con 10 cursos, y Granger Hall, que llegó a 12.

También supone esta puesta en escena un nuevo hito dentro del propio club lagunero, ya que los 38 de nota significan la mayor valoración de un jugador aurinegro en un debut liguero. El tope anterior lo tenía Eddie Phillips, con los 35 conseguidos ante el Oximesa en el inicio de la 86/87, según apunta el portal dbasket.net. Solo otros 13 jugadores en toda la historia aurinegra en la élite pueden presumir de haber alcanzado esa nota en un partido, si bien ninguno lo hizo en tantas ocasiones como Gio, que con la de este debut liguero son ya ocho las veces que sumó 38 o más de valoración. Le siguen, entre otros, el propio Phillips y Ray Smith (cinco veces cada uno), Marce Huertas (3) y Tom Tolbert (2).

Ante una víctima propicia. Después de este rutilante estreno liguero, Shermadini se las verá el sábado —y tras jugar en la BCL el miércoles— contra uno de sus exequipos, aunque a la vez una de sus presas predilectas, el MoraBanc Andorra. Ante los del Principado, Gio ya hizo 38 de nota el pasado ejercicio, 37 en la 23/24, por los 32 y 29 de la 20/21, así como los 31 en la 18/19 cuando se encontraba en el Unicaja. A ese particular cariño por el Andorra le añadió el pívot aurinegro la canasta que supuso el descenso, en la 21/22 del MoraBanc. El sábado, sin nada concreto en juego, al georgiano no le importará en absoluto moverse en unos guarismos parecidos a los de esta primera jornada de la 25/26.

Anotación. Festival ofensivo: La tercera mayor puntuación como local Colaboró Shermadini con 28 puntos en que el CB Canarias se disparara hasta los 104 tantos al final del choque contra el Manresa. Una cifra nada común para la escuadra canarista. De hecho, en los más de 200 encuentros que ya ha disputado en el Santiago Martín desde su regreso a la élite en el curso 12/13, solo en de ellos –sin contar las posibles prórrogas– acabó la escuadra lagunera con una puntuación más elevada. El techo está fijado en los 107 endosados en la 21/22 a un Obradoiro que se quedó en únicamente 62 tantos. El otro antecedente, el curso pasado, en la visita a Los Majuelos de un Casademont Zaragoza que se llevó 106 puntos, 62 de ellos tras el descanso. Con el de esta jornada inaugural de la 25/26 son ya 12 las veces –desde la 12/13– en las que al final del cuarto periodo la casilla de puntuación en el recuadro local, alcanza las tres unidades. Eso sí, cinco de esos casos fueron con la cifra redonda de la centena.

El khachapuri, la próxima semana Tras haber descansado ayer, la plantilla de La Laguna Tenerife regresa hoy al trabajo para preparar, de manera exprés, su visita del miércoles al Trapani Shark, en el debut en la Basketball Champions League. Los aurinegros se ejercitarán en el Santiago Martín por la mañana y volarán por la tarde hasta Barcelona, donde harán noche. Ya mañana la expedición canarista tomará otro vuelo a Palermo, para luego hacer carretera a hasta Trapani.

El jueves los canaristas no regresarán a la Isla, sino que se quedarán en Barcelona, ya que se medirán el sábado al MoraBanc Andorra (17:00) en el Principado. Después de seis días fuera, el plantel aurinegro estará de regresó en la Isla el domingo.

Este azaroso viaje provocará que la tradición que tiene lugar a cabo en el vestuario canarista cada vez que Shermadini conquista un MVP, tendrá que esperar. «Sí, habrá, pero la siguiente semana», apuntaba Gio, entre risas, sobre el obsequio de un khachapuri, pastel de carne típico de Georgia y que cocina Ani, la esposa del jugador, para convidar a sus compañeros por la cita mención.

Vía: El Día - La Opinión de Tenerife