Baloncesto
Shengelia protagoniza el segundo ‘bombazo’ del Eurobasket
Con 24 puntos del azulgrana y Baldwin, Georgia da la sorpresa al dejar fuera de las medallas a uno de los favoritos, Francia (80-70)
Si Finlandia daba la campanada este sábado en los octavos de final del Eurobasket al eliminar a la gran favorita, Serbia, este domingo saltó el segundo bombazo del torneo después que la Georgia del azulgrana Tornike Shengelia se ha cargado al otro gran favorito Francia.
El cuadro georgiano, liderado por un Shengelia espectacular (24 puntos y 8 rebotes), superó a Francia por (80-70) dejando al cuadro galo fuera de la lucha por las medallas mientras que Georgia accede a los cuartos de final donde ahora les espera Finlandia, 'verdugo' del gran favorito.
Georgia controló el partido, permitiendo que Francia se adelantara durante solo cuatro minutos. Sin embargo, no lograron abrir una ventaja de dos dígitos en ningún momento, lo que llevó a un final dramático.
Final apretado
Francia perdía por nueve puntos al comienzo del último cuarto, pero respondió con tres triples y empató el marcador a 66 a falta de cuatro minutos. Tornike Shengelia encestó un triple impresionante para devolver la ventaja a Georgia, y Kamar Baldwin lo siguió con tres tiros libres para poner el marcador en 74-68 a falta de 1:26.
Kamar Baldwin eligió el momento perfecto para lograr su mejor marca personal en el EuroBasket, anotando 24 puntos con 8 de 10 en tiros de campo. Georgia tuvo su mejor actuación en triples cuando más lo necesitaba, anotando 10 de 18 desde la larga distancia, con una ventaja increíble sobre Francia (6 de 36 en triples).
Georgia alcanza los cuartos de final por primera vez en su historia, en tan solo su sexta participación en esta competición.
Para Francia, uno de los favoritos, fue un autentico drama. Esta es solo la segunda vez en los últimos 25 años que Francia no está entre los ocho mejores equipos de Europa. Sylvain Francisco anotó 14 puntos en este partido.
